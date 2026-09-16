MOSFED Başkanı Güleç: Kayıpları tolere edecek vaktimiz kalmadı

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YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Son 3-4 yılda miktar bazında yüzde 10 pazar kaybı yaşandığını belirten Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, ihracatın 5 milyar dolarda kaldığını söyledi. Güleç, “Kayıpları tolere edecek vaktimiz kalmadı. Girişimciler de emek yoğun sektörlere yatırım yapmak istemiyor” dedi. Mobilya sektöründe yüksek maliyetler ve finansmana erişim sıkıntısı rekabet gücünü zayıfl atıyor. Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) 24-26 Eylül’de İstanbul Fuar Merkezi’nde üçüncü kez düzenleyeceği Furnishings & Design Istanbul’ın (FDI) tanıtım toplantısında konuşan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, sektörde 49 bin 179 üretici işletmenin faaliyet gösterdiğini, 500 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Üretim büyüklüğünün 14 milyar dolar düzeyinde olduğunu ve yaklaşık 200 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Güleç, artan maliyetlerin rekabet koşullarını ağırlaştırdığını ifade etti.

5 milyar dolarda çakılı kaldık

Sektörün 2022 sonrasında dış pazarlarda miktar bazında yaklaşık yüzde 10 kayıp yaşadığını belirten Güleç, kilogram başına ihracat fiyatındaki artışın gelir kaybını sınırladığını ancak bunun sürdürülebilir olmadığını söyledi. Güleç, “Türkiye’nin yaklaşık 30 ülkede pazar birinciliği bulunuyor. Ancak bu birincilikleri de kaybediyoruz. 7-7,5 milyar dolar ihracat yapmamız gerekirken 5 milyar dolarda takılıp kaldık” dedi.

Kârımız finansman giderine gidiyor

Yüksek faiz ve finansman maliyetlerinin emek yoğun sektörlerde baskıyı artırdığını vurgulayan Güleç, ekonomi yönetimine çağrıda bulundu. “Bu son üç yıldaki programla devam etme şansımız yok. Kayıpları tolere edecek vaktimiz kalmadı” diyen Güleç, “Kârımızın hepsi finansman giderine gidiyor. Hepimiz finansmana çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İşçilik maliyeti yüzde 50’yi geçti

Güleç, işçilik maliyetinin toplam maliyet içindeki payının yüzde 15-20 seviyesinden yüzde 50’nin üzerine çıktığını söyledi. Yurt dışındaki müşterilerin Türkiye’deki yüksek enfl asyondan kaynaklanan maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmayı kabul etmediğini belirten Güleç, yatırımcıların da emek yoğun alanlardan uzaklaştığını ifade etti. İmalat sektöründe istihdamı teşvik edecek vergi ve benzeri uygulamaların gündeme alınması gerektiğini söyledi.

Çıkış yolu tasarım ve markalaşma

Yüksek maliyet ortamında yalnızca fiyatla rekabet etmenin mümkün olmadığını belirten Güleç, çıkış yolunun tasarım, markalaşma, inovasyon ve yüksek katma değer olduğunu söyledi. Türkiye’nin mobilyada kullanılan hemen her malzemeyi üretebildiğini vurgulayan Güleç, “Sadece büyümek yetmiyor. Tasarımla büyümemiz gerekiyor. Böylece rekabet gücümüz ve katma değerimiz artacak” dedi