Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için ayrılan bütçe belli oldu

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre Türkiye, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede gümrüklü sahalarda kamu düzenini korumayı ve kaçakçılığa fırsat vermemeyi öncelikli hedef olarak belirliyor.

Buna yönelik olarak, kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması, gümrüklü alanlarda asayişin sağlanması ve giriş-çıkışların her türlü suistimali engelleyecek şekilde denetlenmesi amaçlanıyor.

Kaçakçılıkla mücadelede yerli teknoloji hamlesi

Mevzuatın ve sistemlerin amaçları dışında kullanımını engelleyecek denetim ve izleme mekanizmalarının, Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) gibi yerli ve milli imkanlarla üretilen yüksek teknolojiye sahip sistemlerle entegrasyonunun geliştirilmesi planlandı.

Uzun vadede kaçakçılıkla mücadelede kullanılan teknik sistemlerin yerli üretimine ağırlık verilmesine yönelik çalışmalar da öne çıktı. Buna göre, MİLTAR-III Projesi kapsamında 2025-2027 döneminde yarı sabit, gezgin ve hayalet sistemlerle birlikte hibrit teknolojili tarama sistemlerinin üretimi, yapay zeka ve görüntü paylaşım ağı yazılımı, hızlandırıcı ve dedektörlerin de yerli olarak üretilmesi amaçlandı.

Gümrük kaçakçılığıyla mücadelede, özellikle dedektör köpek ve idarecilerinin sayısının artırılması ve dünya standartlarında eğitime tabi tutulması noktasında uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik politikanın sürdürülmesi hedeflendi.

Dedektör köpek sayısı 260’a, yıllık kontroller 3 bin 875’e çıkacak

Söz konusu amaç ve hedefler doğrultusunda, gümrük sahalarında özellikle hızlı aramada etkili görev üstlenen, bu yıl 255 olan dedektör köpek sayısının gelecek yıl da korunması, 2027 sonunda ise 260'a yükseltilmesi öngörüldü. Kaçak eşya bazında uzmanlaşmış veri analiz ekip sayısının da yıl sonunda 36'ya, 2026'da ise 40'a çıkarılması planlandı.

Yasa dışı faaliyetlerin tespiti ve önlenmesi süreçlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesine katkı sağlayan teknik sistem ve ekipman sayısının ise yıl sonunda 2 bin 190 olması bekleniyor. Bu sayının gelecek yıl 2 bin 375'e ulaştırılması hedeflendi. Bu doğrultuda yapılacak denetimlere ağırlık verilmesi, 2024'te 3 bin 700 olan yıllık denetim sayısının 2025 sonunda 3 bin 800'e ulaşması, 2026'da ise 3 bin 875'e yükseltilmesi amaçlandı. Söz konusu hedeflere ulaşmak için gelecek yıl bütçesinde 8 milyar 270 milyon 215 bin lira kaynak ayrıldı.