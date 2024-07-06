Kayıt dışılıkla mücadele hız kesmiyor: 900 müfettiş sahada, 212 milyon TL cezası verildi
Hükümet, kayıt dışılıkla mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 900 iş müfettişini sahaya indirerek denetimleri sıkılaştırıyor. Bu kapsamda, yılın ilk yarısında yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerlerine toplamda 212 milyon TL idari para cezası uygulandı.
Kayıt dışı için 900 müfettiş sahada
Hükümet kayıt dışılıkla mücadele için kolları sıvadı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 900 iş müfettişi ile sahaya indi. 19 sektördeki işyerlerinde teftişler başladı.
Ulusal market, restoran, konaklama, tekstil, maden, çağrı merkezi, geri dönüşüm ve tarım sektörleri çalışma süreleri, fazla çalışma, genel ve hafta tatilinde yapılan çalışmalar, ücret ve izin gibi çalışma koşullarına yönelik inceleniyor.
İş sağlığı ve güvenliği yönünden ise maden, inşaat, metal, gıda, tekstil, kauçuk, plastik, mineral, geri dönüşüm ve depolama sektörleri ile büyük endüstriyel kazaların olabileceği endüstriyel tesisler teftiş ediliyor.
212 milyon TL ceza
Kayıt dışılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Bakanlık, "2023'te gerçekleştirilen teftişlerde, 315 milyon lira işçi alacağının ve 160 milyon lira kamu alacağının ödenmesi temin edilerek, mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerlerine 435 milyon lira idari para cezası uygulandı. 2024 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen teftişlerde ise 132 milyon lira işçi alacağının ve 37 milyon lira kamu alacağının ödenmesi sağlanarak, mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerlerine 212 milyon lira idari para cezası uygulandı" açıklaması yaptı.