  Kayıt dışıyla mücadelede dijital hamle: "e-İzah" dönemi başlıyor
Kayıt dışıyla mücadelede dijital hamle: “e-İzah” dönemi başlıyor

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması için yeni bazı adımların atılması planlanıyor.

Kayıt dışıyla mücadelede dijital hamle: "e-İzah" dönemi başlıyor
Vergi Denetim Kurulunun faaliyet raporunda, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında; denetim gücünün daha verimli kullanılması, vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması, idari makamların gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi amacıyla ihbar ve şikâyetlerin hızlı ve titizlikle değerlendirileceği belirtildi.

Ayrıca, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak amacıyla izaha davet müessesesi ve yeni oluşturulacak “e-İzah” projesi ile denetim kapasitesi etkin bir şekilde kullanılacak.

Proje ile mükelleflerin elektronik ortamda izaha daveti ve izahta bulunabilmesi sağlanacak. Türkiye'nin haberine göre, olağan vergi incelemeleri ile konusu suç teşkil eden fiillere yönelik vergi incelemeleri de birbirinden ayrılacak.

