Kayseri, 2029’da Dünya Spor Başkenti olmaya hazırlanıyor

HİLAL SÖNMEZ

Avrupa Parlamentosu bünyesinde faaliyet gösteren ACES Europe tarafından 2024 yılı için “Avrupa Spor Şehri” ilan edilen Kayseri, aynı yıl Golden Flag (Altın Bayrak) ile ödüllendirilmiş ve 2025 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi En Aktif Belediye unvanını almıştı. Ayrıca 2025 yılında, Avrupa Spor Şehri unvanının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hedefini bir üst seviyeye taşıyarak Estonya’nın başkenti Tallinn’de “Dünya Spor Başkenti” adaylığı için resmî başvuruda bulundu. Tallinn’de yapılan başvuru uluslararası sürecin başlangıcı oldu ve 3 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen Strateji Çalıştayı ile süreç şehir içinde de güçlü bir zemine oturtuldu.

“Kayseri 9 ülkede yapılan sunumların en güzeli”

2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı kapsamında ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ACES heyetine kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Altyapı, tesisleşme ve spor kültürü başlıklarında hazırlanan sunumda Kayseri’nin bu unvana hazır olduğu güçlü şekilde vurgulandı. Sunumun ardından da aynı günün akşamında basın lansmanı düzenlendi. Lansmana; Vali Gökmen Çiçek, Milletvekili Bayar Özsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı, ACES Türkiye Kurucu ve Fahri Delegasyon Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli, ACES Genel Sekreteri Hugo Alonso Castanon, Milli Sporcu Yusuf Dikeç, ACES delegasyonu komisyon üyeleri katıldı.

ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli, Kayseri’nin yaptığı sunumun şimdiye kadar dünya spor şehri unvanını elde eden şehirler içinde en iyi sunum olduğunu kaydederek, “9 tane dünya spor başkentinden bahsettik. Bugün burada yapılan sunum 9 ülkede yapılan sunumların en güzeli” ifadelerini kullandı. Kayseri’nin 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı ile ilgili de değerlendirmelerini yapacaklarını dile getiren ACES Başkanı Lupattelli, “Değerlendirmemizi yapacağız ama yüzde 99,5 Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti” sözleriyle Kayseri turizmi için müjde verdi.

2029 spor bütçesi 61,25 milyon euro

Lansmanda yer verilen bilgilere göre Kayseri, 9 bin 231 konaklama kapasitesi, 428 tescilli spor kulübü, 3 yılda 155’ten fazla büyük organizasyon ve 1,5 milyondan fazla organizasyon katılımı, 23 bin 971 lisanslı sporcu ve 61,25 milyon euroluk 2029 spor bütçesi ile dikkat çekti. Erciyes Kayak Merkezi ise 26 milyon metrekarelik alanı, 112 kilometre pist uzunluğu, 41 farklı pisti, 19 mekanik tesisi, 154 kar makinesi, 26 bin 750 kişi/saat kapasitesi, bin 830 metreye ulaşan kamp merkezi rakımı ve 2025-2026 sezonunda 3 milyonu aşkın ziyaretçi sayısı ile ön plana çıktı.

Öte yandan sunumda Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 8 FIFA standartlarında futbol sahası, 8 kulvarlı olimpik yüzme havuzu, 2 bin 800 metrekare kapalı spor ve fitness salonu gibi özelliklerin yer alması da vurgulandı. Kayseri’de son 3 yılda 288,9 milyon TL’lik spor yatırımının yapıldığı, 2026-2028 arasında yapılması planlanan spor yatırım tutarının 1,2 milyar TL, 2029 yılında ise spora ayrılacak toplam belediye bütçesinden payın yüzde 5, yani 61,25 milyon euro olacağı kaydedildi.