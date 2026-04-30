Kayseri, Gümrüklü Hava Kargo Terminali ile lojistik üs olacak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Sanayicilerin üretim süreçlerinde kullandıkları bazı ara mallar hava yolu ile ithal ediliyor ve yüksek katma değerli, zaman hassasiyeti olan ihracat gönderileri de hava yolu ile gerçekleştiriyor. Ancak bugüne kadar Kayseri’de gümrüklü hava kargo sahasının bulunmaması nedeniyle firmalar bu işlemleri İstanbul başta olmak üzere farklı illerde gerçekleştirmek zorunda kalıyordu. Bu durum hem ciddi bir zaman kaybına hem de ilave lojistik maliyetlere neden oluyordu. Bugün gelinen noktada Erkilet Havalimanı’nda hayata geçirilen gümrüklü hava kargo terminali sayesinde, firmalar artık ihracat ve ithalat işlemlerini doğrudan Kayseri’den gerçekleştirebilecek.

Şehrin üretim ve ihracat gücüne doğrudan katkı sağlayacak stratejik bir adımın hayata geçtiğini belirten Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Kayseri Sanayi Odası olarak uzun yıllardır büyük bir kararlılıkla takip ettiğimiz, her platformda ısrarla gündeme taşıdığımız ve bizzat sürecin içerisinde yer alarak girişimlerde bulunduğumuz gümrüklü hava kargo terminalinin Erkilet Havalimanımızda hizmet vermeye başlamasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

"Bölgesel bir lojistik merkezi olma yolundayız"

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, bu yatırımın hayata geçmesiyle birlikte Kayseri sanayisinin kazanımlarını da maddeler halinde sıraladı: “İhracatçılarımız uluslararası pazarlara çok daha hızlı ve rekabetçi şekilde ulaşabilecek. Sanayicilerimiz üretimde kullandıkları kritik ara mallarına daha kısa sürede erişebilecek. Lojistik süreçler sadeleşecek ve maliyetler önemli ölçüde düşecek. Teslim sürelerinin kısalmasıyla birlikte özellikle hızlı teslimat gerektiren sektörlerde rekabet gücümüz artacak. Şehrimiz, bölgesel bir dış ticaret ve lojistik merkezi olma yolunda önemli bir avantaj elde edecek.”

"Yeni yatırımlar teşvik edilmeli"

Bu gelişmenin sadece Kayseri ile sınırlı kalmayacağını ve çevre illere de hizmet vererek bölgesel kalkınmaya katkı sunacağının da altını çizen Büyüksimitci, “Bu önemli kazanımı bir başlangıç olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler de en az bu yatırım kadar önemli. Bu kapsamda hava kargo terminalimizin kapasitesinin artırılması ve ileri teknoloji ile desteklenmesi, dijital gümrükleme süreçlerinin yaygınlaştırılması ve işlemlerin daha da hızlandırılması, lojistik firmalarının ve hava yolu taşımacılığının Kayseri’ye daha fazla entegre edilmesi, ihracatçılarımıza yönelik hava kargo kullanımını teşvik edici destek mekanizmalarının geliştirilmesi, e-ticaret ve hızlı teslimat altyapısının güçlendirilmesi ve Kayseri’nin bir lojistik üs haline gelmesini sağlayacak yeni yatırımların teşvik edilmesi büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

"Ticaretin genetiği Kayseri’de, geleceği lojistikte"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise “Ulaşım olmadan ticaret olmaz. Ne kadar üretirseniz üretin, ürettiğinizi değeri dünyaya hızlı, güvenli ve ekonomik yollarla ulaştıramıyorsanız, rekabet gücünüz eksik kalır. Kayseri, tarih boyunca İpek Yolu’nun kavşak noktasında bir ticaret merkezi oldu. Bugün ise bu kadim mirası, modern lojistik altyapılarla birleştirerek Anadolu’nun uluslararası lojistik üssü haline getirmeye kararlıyız” dedi.

Akyapı Şirketler Grubu’nun hayata geçirdiği yatırımların da bu vizyonun en stratejik parçası olduğunu vurgulayan Ömer Gülsoy, “Türkiye’nin ilk İntermodal Terminali’nin ardından şimdi de Kayseri Havalimanı Kargo Terminali’nin devreye alınacak olması, şehrimiz ticareti için adeta bir otoban açmak demektir. Kayseri’nin Dryport statüsü kazanacak olması, deniz yolu bağlantılarını demiryolu ile sanayicimizin kapısına kadar getirecek, maliyetlerimizi düşürürken operasyonel hızımızı artıracaktır. Özellikle hava kargo terminali yatırımı, Kayseri’nin sadece bölgesel değil, küresel bir aktör olduğunun tescilidir. Anadolu’nun ortasından dünyanın dört bir yanına doğrudan ve hızlı bir hava köprüsü kurmak; gümrüklü ve gümrüksüz hizmetleri sanayicimiz için daha erişilebilir kılmak, ihracat hacmimize doğrudan pozitif yansıyacaktır” diye konuştu.

"Bürokratik süreçler sadeleşmeli"

İş dünyası olarak bu tür vizyoner yatırımların her zaman destekçisi olduklarını ancak lojistik altyapıların tam verimle çalışabilmesi için kamu nezdindeki bürokratik süreçlerin de sadeleştirilmesi gerektiğini aktaran Gülsoy, “Gümrük prosedürlerinin hızlandırılması ve enerji maliyetleri gibi girdi yüklerinin hafifletilmesi öncelikli beklentimiz. Yeşil lojistik ve sürdürülebilirlik odaklı bu tür projeler, Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi küresel dönüşümlere de sanayicimizin uyumunu kolaylaştıracaktır. Kayseri’nin üretim iştahını küresel pazarlara taşıyacak olan bu dev tesislerin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen Akyapı Şirketler Grubu’nu ve tüm paydaşları tebrik ediyorum. Bu yatırımlar sadece bir bina veya bir depo değil; Kayseri’nin ve Türkiye’nin kalkınma hedeflerine giden yolda döşenen güçlü raylar, açılan yeni kanatlardır. Ticaretin merkezi Kayseri, artık lojistiğin de merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” ifadelerini kullandı.

Akyapı, uluslararası hava kargo merkezi’ni açmaya hazırlanıyor

Türkiye’nin İlk İntermodal Terminali’ni Kayseri’de hayata geçiren Akyapı Şirketler Grubu, Dryport statüsünü de Kayseri’ye kazandıracak. Kayseri Havalimanı Kargo Terminali yatırımını yakın zamanda devreye almaya hazırlanan Akyapı, Kayseri’nin “Anadolu’nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi” olma vizyonunu da hayata geçirmiş olacak. Kayseri’de üretim ve ihracata doğrudan katkı sağlanması beklenen bu yatırım ve Kayseri’nin lojistik süreçlerine ilişkin Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası başkanları, EKONOMİ Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulundu.

“12 bine yakın firma 50 milyar tl’den fazla işlem hacmine ulaştı”

Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan Kayseri, Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de ticaret hacmi açısından ilk sıralarda yer alıyor. Kentte geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 bin firma, elektronik ticaret kanalları üzerinden 50 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaştı. Bu performans, Kayseri’nin dijital ticaretteki güçlü adaptasyonunu ortaya koyarken, lojistik kabiliyetlerini de destekleyen önemli bir gösterge oldu. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “2024 yılı verilerine göre de en yüksek kargo gönderimi yapan iller sıralamasında altıncı sırada olması, şehrimizin ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Böylesine güçlü bir ticari altyapıya sahip Kayseri’mizin, hava kargo gümrükleme hizmetine kavuşması kaçınılmaz bir ihtiyaçtı. Gümrüklü hava kargo terminalinin yatırımını üstlenen Akyapı Şirketler Grubu’na da şehrimize kazandırdıkları bu değerli yatırım için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.