Kayseri MMO'da Süleyman Varol yeniden aday

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Varol, seçimde yeniden aday olduğunu açıkladı. Varol, Kayseri MMO olarak hayata geçirdikleri projeleri, mesleki eğitim çalışmalarını ve önemli işbirliklerinin hayata geçirildiği Savunma Sanayi Sempozyumu ile ilgili de bilgiler verdi.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi’nin Kırşehir, Sivas, Nevşehir, Erzincan ve Yozgat Temsilcilikleri dâhil 3 bin 500’ü aşkın üyesi olduğunu belirten Varol, “Bünyemizde faaliyet gösteren AKM aracılığıyla asansörlerin periyodik kontrolleri yapılıyor, 41 belediye ile protokolümüz var. Protokollerimizi genişletmek için çalışmalarımız devam ediyor. Yanı sıra periyodik kontroller, bilirkişilik hizmetleri ve baca uygunluk kontrolleri gibi birçok teknik hizmeti yürütüyoruz. Üyelerimize yönelik mesleki eğitim ve seminer çalışmalarımız artarak devam ediyor. Eğitimlerin yanı sıra; sempozyum, kongre, fuar katılımları ile teknik gezileri üyelerimizin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Firmalardan gelen talepler doğrultusunda, özellikle yeni mezun ve iş arayan üyelerimizin etkili bir özgeçmiş hazırlanmasından başlayarak istihdama kazandırılmalarına kadar geçen tüm süreçlerde yanlarında oluyor ve istihdam sağlanmasına yönelik destek veriyoruz” dedi.

Hazırladıkları staj protokolü ile öğrencilere staj imkânları da sunduklarını aktaran Süleyman Varol, “Protokol kapsamında, bu yazdan başlayarak OSB Teknik Koleji bünyesinde makine parkurlarının aktif kullanımı ve teknik yazılımlara yönelik uygulamalı eğitimler düzenlenecek; devamında İŞKUR tarafından mesleğe hazırlık eğitimleri verilecek. Mesleki gelişime katkı sağlayan bu çalışmaların yanı sıra, yoğun iş temposunda çalışan üyelerimiz ve ailelerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz” diye konuştu.