Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın: Sanayici kendisine yol gösterecek bir deniz feneri arıyor

HİLAL SÖNMEZ

Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilerin “kendisine yol gösterecek bir deniz feneri” aradığını söyledi. Ahi Evran Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Murat Yazgan, Kayseri OSB Bölge Müdürü Uğur Akdeniz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, bilim insanları, sanayiciler ve konuklar katıldı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yeşil dönüşüm başta olmak üzere sanayicilerin birçok alanda desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Yalçın, “Dünya ekonomisi hızla değişmektedir. Avrupa ve Asya’daki talep daralması, ülkemizi etkilemektedir. ABD ve Çin ticaret gerilimi ve küresel tedarik zinciri belirsizlikleri üretime yansımaktadır. Rusya-Ukrayna, ABD-İsrail ve İran çatışmalarının etkileri, sanayicilerimizin rotasını şaşırtmaktadır” dedi.

Hükümetin ekonomi alanında gerekli adımları attığını ve uygulanan mali disiplinin önemli sonuçları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Yalçın, “Krediye erişim sınırlıdır. Hammaddeye erişim güçlüğü ve fiyat istikrarsızlığı var. Döviz kurunun baskılanması, enerji ve işçi maliyetlerinin yüksekliği sıkıntı meydana getirdi. Sanayicilerimiz bu konjonktürde kendisine yol gösterecek bir deniz feneri aramaktadır. Enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve sanayiye özel tarifeler uygulanması beklenmektedir. Hammadde ve lojistik maliyetlerine yönelik desteklerin verilmesi elzemdir. SGK ve vergi borçlarının yeniden yapılandırılması sanayicilerimiz tarafından istenmektedir. Düşük faizli ve uzun vadeli finansmanlara erişimin kolaylaştırılması sanayicilerimiz tarafından dile getirilmektedir. Dijitalleşme, teknoloji ve enerji verimliliği sağlayacak yatırımlar desteklenmelidir. Bu adımlar atıldığı takdirde sanayicilerimizin rekabet gücü artacak ve sürdürülebilir bir büyüme sağlanabilecektir” diye konuştu.

Yeşil dönüşüm tercih değil zorunluluktur

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Murat Yazgan da yaptığı konuşmasında, Bakanlık olarak sürdürdükleri yeşil dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı ve düzenledikleri toplantının başarılı geçmesini diledi. Kayseri OSB’nin ev sahipliğindeki “Yeşil Sanayi Buluşmaları” etkinliği kapsamında, bilim insanları ve bakanlık yetkilileri tarafından hazırlanan projeler ve desteklerle ilgili sunumlar eşliğinde sanayicilere bilgilendirme yapıldı.