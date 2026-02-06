Kayseri OSB/Mehmet Yalçın: 40 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için çalışıyoruz

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

ANAMOB Mobilya Fuarı’ndan sonra Kayseri Mobilya Fuarı’nın ilkini gerçekleştiren kentte, 700’e yakın mobilya firması faaliyet gösteriyor. Fuar sonu basın mensuplarıyla bir araya gelindi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri’de 700’e yakın mobilya firması olduğunu ve sektörde 40 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, “Mobilyanın başkenti Kayseri’ye yeni bir fuar kazandırmak istedik. Güzel bir fuar düzenledik, katılım yüksekti” dedi.

Kayseri Mobilyacı Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Mehmet Yalçın ise “Birçok kişi beklentilerini çok alt seviyede tutarken başarıyı burada yakaladık. Gelecek yıl eksiklerimizi yazacağız ve daha iyisini yapmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Burada bu sene yapılan bu işe inanan arkadaşlarımızla bir değerlendirme toplantısı yapacağız” diye konuştu.

KAYMOS Başkanı, “Cumhurbaşkanımızın bize yazdığı hedef 10 milyar dolar mobilya ihracat hedefini yakalamak için canı gönülden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.