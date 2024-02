Kayseri pastırmasına AB tescili

Oktay ENSARİ/KAYSERİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından Avrupa Birliği Komisyonuna tescil başvurusu yapılan Kayseri Pastırması, ülkemizde olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de koruma altına alınacak.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Kayseri denince ilk akla gelen yöresel ürünlerimizden olan pastırmamız, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilini alarak koruma altına alınacak. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Kayseri Pastırması’nın Avrupa Birliği tarafından da tescillenmiş olması, ulusal da ve uluslararası mecralarda da bilinirliğini ve tercih edilirliğini artıracaktır. Bu nedenle prestij ve ekonomik anlamda da üreticiye büyük bir fayda sağlayacaktır. Zira, coğrafi işaret tescili tüketicinin satın alma kararında oldukça etkilidir. Alınan bu tescil ile Kayseri Pastırması’nın Avrupa Birliği ülkelerinde haksız kullanımının önüne geçilecek olup, bu ülkelerde herhangi biri tarafından üretilen pastırma, ‘’Kayseri Pastırması’’ adı altında satışa çıkartılamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Pastırma üretim kenti: Kayseri

Kayseri'nin ünü dünyaya yayılan ürünü pastırma, 20 günlük uğraş sonucu eski adıyla 'işlik' olan üretim evlerinde geleneksel yöntemlerle yapılmaya devam ediyor. Adı Kayseri ile özdeşleşen ve Pastırma-sucuk üretim kenti olarak bilinen kentte Ticaret Borsasının tescil edilmiş üretici kayıtlarına göre bir yılda yaklaşık 85 ton sucuk, 10 bin tonun üstünde 340 kiloda da pastırma üretiliyor

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yapılmasına karşın adı Kayseri ile özdeşleşen ,ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "Kayseri'nin Lahm-ı kadit' namı ile şöhret bulan kimyonlu sığır pastırması ve miskli et sucuğu hiçbir yerde yoktur. İstanbul'a hediye olarak gider" ifadeleriyle yer alan sucuk ve pastırmayla ilgili olarak Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’’ Bazı yerlerde duyuyoruz ki pastırma ve sucuk üreticileri Kayseri ile yarışmaya kalkıyor. Kayseri'de pastırma ve sucuk yüzyıllar ötesine dayanan ata sanatı ve adı dünyaca bilinen önemli bir et endüstrisi ve geleneksel sanattır. '' diye konuşuyor

Pastırma nasıl yapılıyor?

Pastırma Türklerin eski tarihlerde eti, eyeri altında veya bacaklarıyla sıkıştırarak, uzun süre bozulmadan bastırmalarından adını alıyor. Türk sofralarının hala gözde yiyeceklerinden olan pastırma daha çok sığır etinden üretiliyor. Kayseri'de, pastırmanın, kesimden son aşamasına kadar tüm işlemleri, Kocasinan ilçesindeki Karpuzatan'da üretiliyor. Kayseri'ye gelen tatilci veya turistlerin özellikle yaz aylarında Avrupa'daki Türk işçilerin almadan gitmediği pastırma, Düvenönü ve Kazancılar Çarşısı'nda satılıyor.

Kayserili pastırmacılar özel olarak yapılmış satır benzeri bıçaklarla pastırmayı ince dilimler halinde kesip, karton kutulara koyduktan sonra vakumluyor. En çok tutulan pastırma türleri;, 'Tütünlük', 'Kuşgömü' ve 'Sırt. Kayseri'de 20 tür pastırma yapılıyor. Sırt, kuşgömü ,tütünlük, kenar, mehle, eğrice, omuz, dilme, şekerpare, potuk, kürek, kapak, döş, etek, bacak, ortabez bunlardan bazıları arasında yer alıyor. Sırtın uç kısmı olan tütünlük ise en kıymetli çeşitler arasında geliyor. Kayserili pastırmacılara göre yağsız pastırma, halk deyimiyle 'Dişinle dövüşür', iyi pastırma ise 'Lokum gibidir. Ağzında erir. Hatta yerken adamın sakalını bile oynatmaz' olarak tanımlanıyor.

Kayseri'nin iklimi ve karpuzatanın suyu

Kayseri'nin pastırma açısından ideal bir kent olmasının sebebi, şehrin iklimi. Kayseri'nin iklimi genellikle rüzgârsız, açık ve güneşli. Nemsiz, açık havada pastırmanın kuruması daha kolay. Gece-gündüz arasındaki ısı farkı sebebiyle de gündüz sıcağını alan pastırma gece soğuyarak dengeli biçimde kuruyor. İşliklerin damlarında kurutulmuş pastırma çemenleme işleminden geçiriliyor. Pastırma, sığır ve benzeri büyükbaş hayvanların pastırma yapmaya elverişli bölgelerinden çıkarılan etlerin tuzlanması, yıkanması, baskılanması, kurutulması ve çemenlenmesiyle elde edilen salamura bir et ürünüdür. Pastırma yapmak için öncelikle belirlenen etler büyük parçalar halinde kemiklerinden ayrılarak sökülür. Sonra açım adı verilen işleme geçilir. Etlerin içinde yer alan lenf yumruları, sinirler, damarlar ve fazlalık yağlardan arındırılması gerçekleştirilir. Temizlenen etler bu aşamanın sonunda şekillendirilir ve dikdörtgen bir hale getirilir. Pastırmanın yüzeyinde bıçakla açılan kesiklere nitritli kürleme tuzu yedirilir. Daha sonra etler, üst üste gelecek şekilde konularak denklenir. Tuzlaması yapılan etler, denkte en az 3-4 gün bekletilir. Tuzlama işlemi biten etler teknelerin içinde iplerinden tutularak yıkanır. Kurutma işlemi özel klimalı odalar ya da damlarda yapılır. Kurutma işlemi biten etler otomatik baskılama makinelerinde baskılanır. Etler yeniden kurutma işlemine tabi tutulur. En sonunda ise , etlerin çemenlenmesi aşamasına geçilir. Kurutulan etler incelenerek şekil bozuklukları giderildikten sonra çemen teknesine konulur ve üstü bütünüyle çemenle örtülerek 12-36 saat kadar bekletilir. Çemenleme işlemi tamamlanan etler kurutma askılarına alınır. Pastırma artık yenmeye ve sofralara gelmeye hazırdır

Pastırmanın tarihçesi

Orta çağda yaşayan Romalılardan Avrupa’ya akın eden Hun Türklerinin pastırmayı bir yiyecek maddesi olarak kullandıklarını öğreniyoruz yine Romalı bir yazar olan Waber Baldamus, Antalyalı Amianus MS 273-275 yıllarında yazmış olduğu eserinde Türklerin et ürünleri ile ilgili yiyecek alışkanlıklarından bahsettiği bildirilmektedir.Bugün bile Macar müzelerinde sergilemekte olan Hunlara ait iki cepli eyerlerinden öğreniyoruz ki kurumuş etler atın baldırına ve vücuduna değmemektedir. Orta Asya’dan batıya akın eden Türk Hun süvarilerinin eyerlerinin çantalarını dolduran kuru et konservesi, Anadolu’ya gelerek yerleşen Oğuz Türklerin de pastırmacılığın bulunması ve günümüze kadar gelmesi bugün Orta Asya bozkırlarında yaşayan göçebe Türklerin sonbaharda kışa hazırlık olarak tuzlu,kuru ve dumanlı et konserveleri yapmaları bu sanatın orta Asya dan geldiğini göstermektedir.Hayvanlarının iyi şekilde ıslah etmiş ve bir çok yeni ırklar meydana getirmiş olan Türkler hiç şüphesiz ki bunlarında etinden en iyi şekilde istifade etmesini bilen insanlardır.Kayseri’de Pastırmacılık ise Orta Asya dan gelen Türklerin etkisiyle başlamış ve zamanla daha da gelişmiştir 1611-1682 yılları arasında yaşamış olan ünlü Seyyah Evliya Çelebi, Seyahatname isimli eserinde “...lahm-ı kadit" namı ile şöhret bulan kimyonlu sığır pastırması ve miskli (güzel kokulu) et sucuğu bir tarafta yoktur.” diye belirtiyor.

Kayseri’nin karasal iklimden kaynaklanan özel iklim koşullarında,kendisine has yer altı kaynak suları (nitritli) ve lezzet ustalarının el maharetleriyle üretilen pastırmalar sadece yurt içinde değil, gurbetçiler kanalıyla Avrupa ülkelerinde de beğeniyle tüketiliyor.