Kayseri, plastikte pilot bölge olmayı hedefliyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Üyelerin oybirliğiyle yeni yönetimin belirlendiği KAYPİDER Genel Kurulu’nda konuşan Yusuf Özkan, sektöre yönelik de bilgiler verdi. 2024 yılında 78 milyon dolar ihracat yapan Kayseri, yeni kurulan OSB’lerle birlikte, bölgesinde plastik pilot bölge olacak.

Elmacıoğlu İskender’de düzenlenen Genel Kurul’da konuşan Yusuf Özkan, “Türkiye olarak plastik sektöründe dünyada altıncı Avrupa’da ise Almanya’dan sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Yıllık yaklaşık 11 milyon ton hammadde işliyoruz. 6 milyar dolar direk ve 6 milyar dolar dolaylı olmak üzere 12 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Petkim’in hammadde ihtiyacımızın yüzde 20’lerde olan karşılama oranı yüzde 11’lere kadar düştü. Bu nedenle hammadde de cari açığımızın olmasına rağmen mamul ürünlerde cari fazla veren bir sektörüz. Aynı zamanda kimya segmenti altında kimyevi maddelerden sonra en fazla ihracat yapan ikinci sektör durumundayız” dedi.

Kayseri özelinde ise hammadde kullanımının, yaklaşık 400 civarındaki imalat yapan iş yeri 4 bin 500 civarındaki istihdam oranı verileriyle Türkiye’de dokuzuncu sırada yer aldığını aktaran Özkan, “2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 78 milyon dolarlık ihracatımız nedeniyle 13. sırada yer alıyoruz” diye konuştu. 35 sektöre girdi sağlayarak sanayinin her kademesinde önemli bir yere sahip olduklarının altını çizen Özkan, plastik sektörünün sosyal ve sürdürülebilir yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini kaydetti. Uçak bakım ve onarım alanında faaliyet gösteren TOMTAŞ’ın devreye alınması ile savunma sanayi OSB‘nin kurulması ve yine kurulması düşünülen geri dönüşüm OSB’nin devreye girmesi ile Kayseri’nin bölgesinde plastik pilot bölge olacağını ve sektöre vizyon katacağını söyledi.

İnsanın plastikle ilk tanışmasının doğum esnasında doktorun plastik eldiveni ile başlayıp kompozit mezar taşıyla son bulduğunu hatırlatan Yusuf Özkan sektörün önemine dikkat çekerek, “Sektörümüz çevresel, tasarruf, koruma gibi alanlardaki her bir faydasıyla ayrı ayrı ele alınarak konuşulacak özellikleri içinde barındırıyor. Plastik, çok stratejik ve spesifik bir malzeme. Biz de 2008 yılında derneğimiz kurduk, bugüne kadar oluşturduğumuz bu birlik ve beraberliğimizin önemi hem Kayseri hem sektörümüz içinde tartışılmaz” ifadelerini kullandı.

Özkan’ın konuşmasının ardından, genel kurula geçildi. Şeref Özdemir, Ömer beğendik ve Mehmet Güldüoğlu’nun divanda görev aldığı genel kurulda, yeni başkan ve yönetim kademeleri üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. Özkan, görevi, Kayseri’de uzun yıllardır mobilya sektörüne çalışan Yunus Tarla’ya devretti.