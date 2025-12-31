Kayseri Şeker, izole edilen 40 dekar tarlada sertifikalı organik şeker üretti

Kayseri Şeker, sektörün gelişmesi ve çiftçilere yeni imkanlar sunulması için üreticilere teşvik olması amacıyla İncesu ilçesinde, yoldan en az 500 metre uzakta, 3 yıl kullanılmayan ve kimyasal gübre ile zirai ilaç atılmayan izole tarlaya organik şeker pancarı ekti.

Ziraat mühendisleri tarafından sürekli kontrol edilen deneme ekimi sonucu başarılı şekilde hasat edilen şeker pancarından, Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı sertifikalı organik şeker üretildi.

"Türkiye'de ilk"

Kayseri Şeker'in en büyük ortağı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, AA muhabirine, organik şeker üretiminin önemli olduğunu söyledi.

Organik şeker üretimi için gerekli altyapıyı hazırladıklarını belirten Akay, "Türkiye'de 100 yıllık sürede bizim bilgilerimize göre organik şeker hiç üretilmedi. Bunu ilk defa Kayseri Şeker olarak, sürdürülebilir tarım ekibi ve Ar-Ge birimimizle ürettik. Bu, Türkiye'de bir ilk. Organik şeker üretimi konusunda ilgili kurumlara müracaatta bulunduk. Onlardan aldığımız sertifika çerçevesinde bu üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunu inşallah geliştirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Akay, Türkiye'de şeker sektöründe çeşitli sıkıntılar olduğunu ve yeni açılımlara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

"Türk çiftçisine yeni bir imkan sunmuş oluyoruz"

Organik şekerin yeni bir açılım olduğunu anlatan Akay, şöyle devam etti:

"Türk çiftçisine yeni bir imkan sunmuş oluyoruz. Piyasaya yurt dışından getirilen organik şeker yerine yerli bir organik şeker sunuyoruz. Organik şeker üretebilmek için belirli şartlar gerekiyor. Öncelikle toprağın buna uygun olması lazım. Toprakta en az 3 sene kimyasal gübre kullanılmaması gerekiyor. Dolayısıyla ilaçların da kullanılmaması gerekiyor. Ahır gübresinin kullanılmasında sakınca yok ayrıca ana yola uzaklığının da en az 500 metre olması gerekiyor. Organik bir ürün yetiştirebilmek ancak bu özellikleri taşıyan arazilerde mümkün. Çevrede başka pancar tarlası olmadığı için başka tarlalardan hastalık bulaşma riski de ortadan kaldırılmış oldu. Tohumlara varıncaya kadar hepsine dikkat edildi ve iyi bir sonuç elde edildi."

"40 dekardan 50 ton şeker üretildi"

Türkiye'de ortalama pancar veriminin dekarda 6 tonken Kayseri Şeker'in organik pancar üretiminde dekarda 5 ton verim aldığını belirten Akay, deneme ekimi yapılan 40 dekar araziden yaklaşık 50 ton organik kristal şeker elde edildiğini söyledi.

Organik şeker pancarı üretiminin zahmetli olduğunu vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

"Organik pancar üretmek zor, verim de biraz düşük görünüyor. Yani aşağı yukarı dekarda 4,5-5 ton civarında. Dolayısıyla kimyasal gübreler kullanılarak elde edilen pancara göre verim biraz düşük. Çiftçinin bu zahmetli ürünü başarabilmesi için fiyatının yüksek olması gerekiyor. Zaten o organik şekerin diğer normal şekerden fiyatı oldukça yüksek. Bu başarıyı gösterecek çiftçilerimize normal pancar fiyatının en az 2 katı fiyat uygulamayı öngörüyoruz."