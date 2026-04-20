Kayseri Ticaret Odası Avrupa’ya dijital ticaret köprüsü kurdu

HİLAL SÖNMEZ

KTO, DigiConnect Projesi ile kurumsal işbirliklerini güçlendirmeyi, sürdürülebilir bir iş ekosistemi oluşturmayı ve üç ülke arasındaki 14 milyar euro’yu aşan ticaret hacmini dijital ağlarla yukarı taşımayı hedefliyor.

Projenin açılış toplantısı, KTO Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile birlikte Türkiye-Çekya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Belçika’nın Türkiye Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Çekya’nın Türkiye Büyükelçisi Petr Štěpánek ile çok sayıda katılımcı yer aldı.

Toplantının açılışında “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ortak rekabet gücümüz için bir tercih değil, bir zorunluluk” diyen KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Artık hiçbir ülke tek başına güçlü kalamaz. Güç; iş birliğinde, güven ortamında ve doğru bağlantılar kurabilme kabiliyetinde yatıyor. Artık sadece üretmek yetmiyor. Bugün güçlü olan; değişime uyum sağlayabilen, dijitalleşme, yapay zekâ gibi yeni akımları doğru okuyup uygulayabilen, doğru ortaklıklar kurabilen ve birlikte hareket edebilenlerdir. Türkiye'siz AB, AB'siz Türkiye olmaz. DigiConnect Projesi, tam da bu ihtiyacın somut bir karşılığı. Bu sadece bir proje değil. Bu, bir işbirliği modelidir. Kayseri’nin üretim gücü; Belçika’nın lojistik ve dağıtım kabiliyetiyle, Çekya’nın sanayi ve teknoloji altyapısıyla birleştiğinde ortaya çok daha büyük bir ekonomik değer çıkacaktır" şeklinde konuştu.

“Amacımız Kayseri’yi dünyaya bağlamak”

Bu iş birlikleri sayesinde ticaretin karşılıklı gelişececeğini, ortak üretim, teknoloji transferi ve yeni pazarlara birlikte açılma fırsatlarının doğacağını belirten Başkan Gülsoy, “Mesele sadece ticaret değil; mesele doğru bağlantılar kurmak, birlikte üretmek ve birlikte büyümek" dedi. AB destekli projeler, inovasyon ve teknoloji merkezleri ve Kayseri Sanayi Dönüşüm Programı ile üyelerin küresel pazarlara erişimini güçlendirip yeni nesil üretimi desteklediklerini ve katma değeri artırdıklarını belirten Gülsoy, "Amacımız net: Kayseri’yi dünyaya bağlamak. Şuna yürekten inanıyorum: Gelecek; tek başına güçlü olanların değil, birlikte değer üretenlerin olacak" diye konuştu.