Kayseri üretiyor ancak finans yönetimi ve katma değer sıkıntılı

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer, “Yüksek ahlak, yüksek teknoloji düsturuyla çıktığımız bu yolda KAŞE Projesi, Kayseri iş dünyası için stratejik bir pusula niteliğinde” diyerek projenin önemini dile getirdi. Kayseri Valiliği’nin katkıları ve Erciyes Üniversitesinin akademik desteği ile hazırladıkları KAŞE projesinin faz-1 sonuçlarını “Eksiklerimizle yüzleşiyoruz” şeklinde ifade eden Ferhat Akmermer, raporda cesaretle yüzleşilmesi gereken gelişim alanlarını merkeze aldıklarını söyledi.

Proje çıktılarını paylaşan Akmermer, “Çok üretiyoruz ancak finansal yönetimde, nakit akışında ve katma değerde istediğimiz seviyede değiliz. Şehrimizin ulusal GSYH sıralamasındaki yeri ile refah sıralamasındaki yeri arasındaki makas, biz sanayiciler ve tüccarlar için işletim sistemini güncelleme vaktinin geldiğinin habercisi. Alacak tahsilat sürelerindeki verimsizlik ve düşük kar marjları, artık geleneksel yöntemlerle sürdürülebilir değil. Bu raporu bir sonuç değil, bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Faz-1 ile neredeyiz sorusuna cevap verdik; şimdi Faz-2 aşamasında nereye gitmeliyiz sorusunun gereğini yapacağız. Yeni dönemdeki yol haritamız üç ana sütun üzerine kurulacak: İlki, finansal derinleşme. Burada şirketlerimizin bilanço kalitesini artıracak finansal okuryazarlık seferberliği yapacağız. İkincisi, nitelikli dönüşüm. Burada da fason üretimden, markalı ve Ar-Ge odaklı ihracata geçiş sağlanacak. Üçüncüsü ise insan kıymeti. Şehrimizdeki işgücüne katılım oranlarını ve net göç hızını artıracak sosyal projeler hayata geçireceğiz” açıklamalarında bulundu.

Yüksek likidite avantajı, tahsilat krizi ve orta gelir tuzağı ile uyarı veriyor

KAŞE’de Kayseri’nin güçlü yönleri, riskleri ve uyarı veren maddeler de açıklandı. Rapora göre, Kayseri sanayisinin nakit gücü yüksek borçluluk oranı ise Türkiye ortalamasının altında. Yanı sıra enflasyon muhasebesi sonrası firmaların sermaye gücünün tescillenmiş olması da şehrin güçlü yönleri arasında. Ticarette tahsilat krizi ve yatırım iştahsızlığı ise raporda ortaya çıkan riskler arasında. Ticaret sektöründe alacak tahsil süreleri Türkiye ortalamasının çok üzerinde ve sanayide maddi duran varlıklar (makine-teçhizat) oransal olarak azalıyor. Uyarılar ise orta gelir tuzağına işaret ediyor. Buna göre kişi başı gelirde 12 bin dolar bandında sıkışma yaşanıyor ve Kayseri 2000 yılında 11. sıradayken 2024 yılında 14. sıraya gerilemiş gözüküyor. Akmermer, “Kayseri büyüyor ama rakipleri daha hızlı büyüyor, ulusal sıralamada üç basamak geriledik” diyerek, şehrin tüm paydaşlarının gerçekçi bir yüzleşme ile vizyoner bir gelecek kurgusu için ortak bir çözüm iradesi ortaya koyulması gerektiğini belirtti.