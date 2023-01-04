Kayseri Yeşil OSB’den 1400 yatırımcı yer istedi

Hilal SÖNMEZ / KAYSERİ

Zorlaşan ekonomik koşullara rağmen 2022’yi yeni yatırımlar ve ihracat artışıyla kapatmaya hazırlanan Kayseri, 2023’te vites büyütecek. 2021 yılının tamamında 5,8 milyar liralık yatırım için teşvik belgesi alan kentin 2022 yılının 11 ayında teşvik belgesi alan yatırım tutarı 7,4 milyar lira oldu. Yılı 8 milyar liranın üzerinde kapatması muhtemel. Değeri 500 milyon dolar ve üzeri 2 yatırım başlıyor. Yeşil OSB olması beklenen 4. OSB için bin 400 yatırımcıdan 27 milyon metrekarelik ön talep geldi.

Yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu Kayseri’de, 3 OSB, 1 serbest bölgede toplam 50 milyon metrekarelik sanayi alanında, 2 bin 200 fabrikada üretim yapıyor. 5 üniversite, 2 teknopark, 15 Ar-Ge merkezi ve 2 tasarım merkezi var. İlk 1000 büyük sanayi kuruluşu listesinde 31 firma ile yer alan kentin ihracatı 4 milyar doları aşıyor. Kayseri, ithal ettiğinin iki katını ihraç ederek, cari açığa da pozitif katkı sunuyor.

Şirket kuruluşları canlıydı

Kayseri’de, 2022’nin 11 ayında 166 anonim şirket (AŞ) kuruldu. Kapanan şirket sayısı 30’da kaldı. Limited şirket kuruluşları da canlı geçti. Bin 610 açılışa karşılık kapanışlar 296’da kaldı. Ancak gerçek kişi işletmeler yönünden sıkıntılı bir tablo oldu. 277 gerçek kişi işletmesi faaliyete geçerken, 219 kapanış oldu. Kapanış rakamının, açılış rakamına yakın düzeye çıkması, esnaflık alanında tablonun sıkıntılı olduğunu gösteriyor.

8 milyarlık yatırım için belge alındı

Bakanlık kayıtlarına göre, Kayseri’de 2022 yılının 11 ayında teşvik belgesi alınan projelerde öngörülen yatırım tutarı 7,4 milyar lirayı buldu. Aralık ayı ile birlikte bu rakamın 8 milyarı aşması muhtemel. 2021’in tamamında bu rakam 5,8 milyar liraydı. Buna göre öngörülen yatırım tutarında 2022’de 2-2,5 milyar lira civarında artış olduğu görülüyor. Bununla birlikte enflasyon ve artan yatırım maliyetleri dikkate alındığında bir önceki yıla kıyasla toplamda ciddi bir artıştan söz edilemeyeceği de görülüyor.

2022’DE TEŞVİK ALAN YATIRIMLAR

Kayseri’de 2022’nin 11 aylık döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan teşvik belgesi alan büyük yatırımlardan birkaçı şöyle:

* Kayseri Gaz: 1.5 milyar liralık altyapı yatırımı

* Yataş: 759 milyon liralık sünger üretimi yatırımı

* Almera Tekstil: 494 milyon liralık tekstil yatırımı

* İdaekim: 145 milyon liralık izolasyon malzemesi üretimi yatırımı

* Ceha Büro: 206 milyon liralık, mobilya üretimi yatırımı

* Dener Makine: 90.3 milyon liralık takım tezgahı yatırımı

* Kilim Mobilya: 93,4 milyon liralık mutfak mobilyası yatırımı

* Çetinkaya Mensucat: 196 milyon liralık enerji üretimi yatırımı

* Has Çelik: 96 milyon liralık enerji üretimi yatırımı

BAŞKANLAR NE DEDİ?

KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) BAŞKANI VE TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ:

FİNANSMANA ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLMELİ

Kesintisiz üretim için finansmana daha kolay ulaşmalıyız. İşletme sermayesi açığını kapatabilecek nitelikte yenilikçi finansman araçlarına ve uzun vadeli yatırım kredisine ihtiyacımız var. Yılsonu bitecek, artı 15 puanlık yatırıma katkı oranının devamı yönünde sanayicilerimizden talepler alıyoruz. Uzatılması yeni yatırımlarımız için itici güç olacaktır. Daha fazla ihracatçımıza yeşil pasaport verilmesi, ihracat pazarlarında önümüzü açacaktır. Firmaların maliyetlerini yükselten ve büyümelerinin önünde engel oluşturan, üretime katkısı olmayan, belli meslek gruplarını koruyan zorunlu istihdamın sonlandırılması, eğer sonlandırılamayacaksa hizmet alımı şeklinde düzenlenmesini talep ediyoruz. Mevcut ilave istihdam desteği ve genç ve kadın istihdamı ile mesleki belgeli sigortalı istihdamı halinde uygulanan pirim desteği yılsonunda bitiyor. Bu desteklerin günün şartlarına göre artırılarak devam etmesi, SGK prim oranlarının rakip ülkelerin seviyesine getirilmesi, hiç olmazsa OECD ortalamasına uygun olarak düzenlenmesi de taleplerimiz arasında.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) BAŞKANI ÖMER GÜLSOY:

İŞ DÜNYAMIZDA YILGINLIK YOK

Kayseri’de iş dünyasında bir yılgınlık yok. Global anlamda ekonomik kriz var. Ancak, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kentimizde istihdam azalmadı, aksine her şirketimiz ya mevcudu korudu ya da büyüdü. 2023 yılında ise pazar çeşitliliğine ve dijitalleşmeye daha çok önem vererek bu büyümenin sürdürülebilirliğine yönelik uzun vadeli adımlar atacağız. AB Yeşil Mutabakatı ve Yeşil Dönüşümü kaçırmamamız gerekiyor. Burada iyi bir fırsat var. Bunu iyi değerlendirme gayretindeyiz. Önümüzdeki dönem, dijital ve yeşil dönüşümün yanı sıra yeni pazarlara erişim yeni bir iş paradigmasının benimsenmesini de gerekli kılıyor. Bizde Kayseri olarak 2023 rotamızı bu gerçekler etrafında şekillendirdik.

İLERİ TEKNOLOJİ YATIRIMLARI GURUR VERİYOR

ASPİLSAN Enerji’nin lityum iyon pil fabrikası, TSK’nın ve özel sektördeki pek çok kurumun önemli bir ihtiyacı olan pil ve bataryaların yerli üretimiyle ilgili çok önemli bir ihtiyacı karşıladı. KİM Teknoloji ile de yine savunma sanayine yönelik ileri teknoloji malzemelerin üretimine başladı. Şehrimizde kurulan ileri teknolojik yatırımlar bizleri gururlandırıyor. Savunma sanayi üzerindeki yatırımlar önümüzdeki günlerde daha iyi teknik yatırımlarla desteklenecek.

KAYSERİ MARANGOZLAR MOBİLYACILAR VE DÖŞEMECİLER ODASI BAŞKANI ERCAN SARIKAYA:

876 MİLYON DOLARLIK MOBİLYA İHRACATI YAPTIK

Ülkemizdeki 20 büyük mobilya üreticisinin 11’i şehrimizde. Türkiye’de üretilen her 2 sandalyeden 1’i, 10 kanepeden 7’si, 2 yaylı yataktan 1’i Kayseri’de üretiliyor. 2021’de Bin Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Kayseri’den yer alan 31 firmanın 10’u mobilya firmasıydı. Türkiye mobilya ihracatının yaklaşık dörtte biri Kayseri’dendir. 2021’de 170 ülkeye 876 milyon dolarlık mobilya ihracatı yaptık. 2022’de 900 milyon doları yakalarız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın açıkladığı Kayseri’ye dönük İleri Girişimcilik Destek Programı ile yeni girişimlerin, özellikle yeni teknoloji üreticilerinin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Mobilya sektöründe yeni teknolojiler geliştirecek firmalarımıza destek verilecek. Normalde ileri girişimcilik desteği 375 bin lira. Ama Kayseri için bu açıklanan çağrıda KOBİ’lerimize 1 milyon liraya kadar destek verilecek.



ERCİYES AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT CAHİD CINGI:

150 MİLYON DOLAR GELİR HEDEFLENİYOR

2022-2023 kayak sezonu başladı. Dağ otelleri şimdiden yüzde 100 doluluğa ulaştı. Erciyes’te her geçen yıl bir önceki senenin üzerine koyuyoruz. Son 5 yıldır Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerden direkt seferlerle getirdiğimiz turistlerde de ciddi bir memnuniyet oranına ulaştık. Yanı sıra çok yoğun iç turist misafir ediyoruz. Başarılı ve güzel bir sezon geçirdik. 2 milyon civarında ziyaretçiyi 4 ay boyunca Erciyes’te ağırladık. 2022-2023 kayak sezonunda hedefimiz 3 milyon ziyaretçi. Sezonu açtık. Erciyes’te 13 otel var. 3 otel inşaatı devam ediyor. Şehre geçen sezonda 100 milyon dolar civarında katkı sağlıyorduk. Bu sene hedefimiz 150 milyon doları yakalamak.



İNCESU OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI İRFAN PÜSKÜLLÜ:

İSTİHDAMI 5 BİN KİŞİNİN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ

İncesu OSB, 8 milyon metrekarelik alanı ile Türkiye’nin en büyük OSB’leri arasında. İlave alanlarla 12,5 milyon metrekare alana ulaştık. Yüzde 91 doluluk oranı var. 66 firma üretimde, 63 firmanın inşaatı devam ediyor. Bölgemizde kapanan firma yok, yenileri üretime başlıyor. Yataş projesini sundu, 200 bin metrekare arsanın 50 bin metrekarelik alanında sünger tesisi yapacak. İstihdam 2 bin 700’den 5 bin kişinin üzerine çıkacak. Demiryoluna iltisak hattının projelerini tamamladık.