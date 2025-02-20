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Kayseri'de 300 üreticiye arılı kovan desteği verilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 300 üreticiye arılı kovan desteği verecek. Sekiz çerçeveden oluşacak kovanlarda üreticilere Belfaks, Karniyol veya Melez ırkı arı desteği sağlanacak. Başvurular, 24 Şubat'ta başlayıp 27 Şubat'ta sona erecek.

Haber Merkezi
AA
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Kayseri'de 300 üreticiye arılı kovan desteği verilecek
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kovan Sizden Arı Bizden Projesi"ne başvuran 300 arıcıya, 2'şer arılı kovan dağıtılacak.

Sekiz çerçeveden oluşacak kovanlarda üreticilere Belfaks, Karniyol veya Melez ırkı arı desteği sağlanacak.

Projeye, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ihtisas kurslarını veya diğer arıcılık kurslarını başarıyla tamamlamış sertifika sahipleri, Arı Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunanlar ile arıcılık eğitimi dersi aldığını belgeleyen ön lisans veya lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilecek.

Başvuru tarihi

Başvurular, 24 Şubat'ta başlayıp 27 Şubat'ta sona erecek.

Başvuruya ve projeye ilişkin detaylı bilgiye, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesinden ulaşılabilir.

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