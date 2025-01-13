  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kayseri'de çiftçilerin ürünleri devlet desteğiyle ekonomiye kazandırılıyor
Takip Et

Kayseri'de çiftçilerin ürünleri devlet desteğiyle ekonomiye kazandırılıyor

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliğiyle hayata geçirilen Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi'nde çiftçilerin ürettiği bakliyatlar paketlenerek ekonomiye kazandırılıyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çiftçilerin emeğinin modern tesisle değer bulduğunu, ürün kalitesi yükselirken üretim gücünün de arttığını belirtiyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kayseri'de çiftçilerin ürünleri devlet desteğiyle ekonomiye kazandırılıyor
Takip Et

Kocasinan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki çiftçilerin desteklenmesi ve tarımsal üretimin arttırılması amacıyla geçen yıl hayata geçirilen tesis, çiftçilerin emeğine değer katıyor.

Hasanarpa Mahallesi'ndeki tesiste incelemede bulunan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çiftçilerin emeğinin modern tesisle değer bulduğunu, ürün kalitesi yükselirken üretim gücünün de arttığını belirtti.

Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, kentteki tarımsal üretimi arttıracak çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

"Çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

Çiftçilere destek olmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyemizin yeni bir tesisini daha geçen yıl hayata geçirdik. Hububat Eleme ve Paketleme Tesisimizle çiftçi kardeşlerimiz alın teriyle ürettikleri ürünleri eleyip paketliyorlar. Buğday, arpa, nohut, ay çekirdeği, fasulye, mercimek gibi ürünlerin elenip 50 kilograma kadar paketlenmesine ve tohumluk olarak ayrılan ürünlerin tekrar kullanılmasına imkan sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Çolakbayrakdar, ziraat, hayvancılık ve tarımsal üretimin gelişmesi noktasında çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

YASED: 2024’ün 11 ayında Türkiye’ye 9,6 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldiYASED: 2024’ün 11 ayında Türkiye’ye 9,6 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldiEkonomi
Milka yeni ürünü Milka Kakaolu Fındık Ezmesi'ni satışa sunduMilka yeni ürünü Milka Kakaolu Fındık Ezmesi'ni satışa sunduGıda

 

Ekonomi
Denizli’de ekmek ve simide zam geliyor!
Denizli’de ekmek ve simide zam geliyor!
Köprü ve otoyol zamlarına ekonomistlerden tepki: Karşıya yüzerek mi geçelim!
Köprü ve otoyol zamlarına ekonomistlerden tepki: Karşıya yüzerek mi geçelim!
Benzin ve motorine rekor zam geliyor!
Benzin ve motorine rekor zam geliyor!
YHT, THY'ye rakip oldu: Ajet ve Pegasus'u solladı!
YILLIK ZAM YÜZDE 81'İ AŞTI
YASED: 2024’ün 11 ayında Türkiye’ye 9,6 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi
2024’ün 11 ayında Türkiye’ye 9,6 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi
Ordu'da fındık fiyatları yükselişe geçti!
Ordu'da fındık fiyatları yükselişe geçti!