Kayseri'de jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihalesi

Kayseri'de bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'nin Sarız ilçesindeki 2 bin 970 hektarlık saha, jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere ihale edilecek.

İhale, 13 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.