Kayseri'de jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihalesi
Kayseri'de jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihale edileceği duyuruldu.
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Kayseri'de bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.
Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kayseri'nin Sarız ilçesindeki 2 bin 970 hektarlık saha, jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere ihale edilecek.
İhale, 13 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.