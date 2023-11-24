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Kayseri'de jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihalesi

Kayseri'de jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihale edileceği duyuruldu.

Haber Merkezi
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Kayseri'de jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihalesi
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Kayseri'de bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'nin Sarız ilçesindeki 2 bin 970 hektarlık saha, jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere ihale edilecek.

İhale, 13 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

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