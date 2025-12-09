Kayseri’de Kentsel Dönüşüm Projesi’nde anahtarlar teslim ediliyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Projenin ilk etabının maliyeti 6 milyar TL’ye ulaştı. Hak sahiplerine anahtar teslimi yapılan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yapılan çalışmalar ile toplam 12 blokta bin 122 konut ve 95 iş yeri olmak üzere toplamda bin 217 bağımsız bölümü teslim edeceklerini belirterek, blokların altında ise bin 500 araç kapasiteli otopark olacağını söyledi.

Kentsel dönüşümün maliyetini de açıklayan Büyükkılıç, “Birinci etabın toplam maliyeti 6 milyar TL’ye ulaştı. İkinci uygulama etabı sınırları içindeki 13 blok bağımsız bölüm, zemin üzeri 135 bin metrekare inşaat alanı ihalesi ve yer teslimi yapıldı, çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, ikinci etabın maliyetinin ise 4 milyar 195 milyon TL’yi bulduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç, proje kapsamındaki üçüncü uygulama etabında da 615 adet bağımsız bölüm bulunduğunu ve yaklaşık 58 bin metrekarelik inşaat alanıyla yüzde 90 oranında 550 bağımsız bölüm ile uzlaşma sağlandığını belirterek, çalışmanın devam edeceğini ve projenin mağduriyet oluşturmadan güven içerisinde süreceğini dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in de katıldığı anahtar teslim programında, devam eden diğer kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de bilgiler verdi.