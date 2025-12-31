Kayseri’ye Havacılık ve Uzay OSB geliyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) yılın son meclis toplantısını Vali Gökmen Çiçek’in katılımıyla gerçekleştirdi. Kayseri iş dünyasına başta Havacılık ve Uzay OSB olmak üzere önemli müjdelerin duyurulduğu meclis toplantısında, ekonomik değerlendirmelerde de bulunuldu.

Toplantının açılışını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, üretim sektörünün 2025 yılında yaşadığı zorluklarla ilgili de açıklamalarda bulunarak, “2025 yılında mücadelemizin ana öznesi kar etmekten ziyade nakit akışını sürdürebilmek, adeta kar yılı değil ar yılı olduğunu söylemeliyiz. Bunu başarabilen firmalarımız, kanaatimizce bir başarı hikâyesi yazdı. Makro açıdan bakıldığında 2026 yılının daha ılımlı bir yıl olacağını düşünüyorum. Ancak birtakım jeopolitik riskleri de aklımızın bir ucunda tutmalıyız. İşlerimizde kaliteye ve verimliliğe odaklanmalıyız. Artık ne kadar sattığımızdan çok ne kadar katma değer ürettiğimiz önemli” dedi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2025 yılının, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ezberlerin bozulduğu bir yıl olduğunu belirterek, “Küresel ticaretin yavaşladığı, jeopolitik gerilimlerin enerji ve hammadde maliyetlerini tırmandırdığı bir süreçten geçtik. Ülkemizde ise enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası, sanayicimiz üzerinde ciddi bir finansal yük oluşturdu. Yüksek faiz oranları ve krediye erişimde yaşanan daralma, işletme sermayesi ihtiyacımızı artırırken manevra alanımızı kısıtladı. Ancak Kayseri sanayicisi, bu toprakların ahilik kültüründen aldığı güçle; durmak yok, yola devam dedi” ifadelerini kullandı.

“Üretimi durdurmadık, istihdamı koruduk, ihracat bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmaya devam ettik” diyen KAYSO Başkanı, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 38’e indirmesinin, dezenflasyon sürecini desteklemesi bakımından doğru bir adım olduğunu da belirterek, “Bu kararı sonuna kadar destekliyoruz. Ancak bankaların ticari kredi faizlerini hala yüzde 50-55 bandında tutması, sanayicinin omuzundaki yükü hafifletmiyor. Bankalarımızdan bu faiz indirimlerini sahaya, yani kredilere yansıtmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Erciyes OSB tüzel kişiliği aldı, sırada KAYSO Kongre ve Toplantı Merkezi var

Kayseri’nin sanayi tarihine altın harflerle yazılacak bir müjdeyi sanayicilerle paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Büyüksimitci, “Şehrimizi yüksek teknoloji üretiminde dünyanın sayılı merkezlerinden biri yapacak olan Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Bakanlık başvurumuzu resmi olarak tamamladık. Bu proje, Kayseri’nin sadece mobilya veya çelik kapı ile değil, artık savunma sanayindeki yüksek teknolojisiyle de anılmasını sağlayacak” dedi.

Sanayicilere Havacılık ve Uzay OSB’nin yanı sıra “Kongre ve Toplantı Merkezi” ile ilgili de müjde veren Büyüksimitci, “Bu merkez Kayseri sanayisinin yeni vizyon üssü olacak. Bu kampüs içerisinde; model fabrikamız, uluslararası standartlarda büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak kongre merkezimiz ve sanayicilerimizin her türlü ihtiyacına cevap verecek çok amaçlı toplantı odalarımız yer alacak” dedi.

Kayseri’nin yeni organize sanayi bölgesi Erciyes OSB’nin tüzel kişiliğinin hazır hale geldiğini belirten Vali Çiçek, “Sanayi Bakanlığı ile konuştuğumuzda 10 yıllık işi 2 yılda yaptığınızı söyledi. Sanayi Odası’nın bu konudaki ısrarı, çabası ve gayreti olmasaydı başarmamızın imkânı yoktu. Erciyes OSB’nin Sanayi Odası tarafından gündeme getirilip, takip edilip ortaya çıkarılması şehrimiz açısından gerçekten çok kıymetliydi. Birçok ilin valileriyle görüştüğümüzde beni gururlandıran bir diğer nokta da Kayseri Model Fabrika. Model Fabrika, Türkiye’ye Kayseri modeliyle model oldu” ifadelerini kullandı.

60’ıncı yılın stratejik planı hazır

2026 yılının KAYSO için gurur yılı olacağını ifade eden Büyüksimitci, “1966’dan bugüne büyüyen bu çınarı, yapay zekâ ve dijital dönüşüm, model fabrika ile verimlilik, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik, üniversite-sanayi iş birliği (ÜSAİV) başta olmak üzere hazırladığımız stratejik hedeflerle taçlandıracağız. TOBB ve TEPAV iş birliği ile Kayseri’nin ekonomik potansiyelini bilimsel verilerle ortaya koyarak yol haritamızı belirleyeceğiz. Ayrıca 60. Yıl Sanayi Gecesi düzenleyeceğiz” dedi.