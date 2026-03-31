Kayseri’ye Teknoloji ve İnovasyon Kampüsü kuruluyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kültürel Miras Projesi 16.buluşması Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikte e-ticarette yeni gelişmeler, düzenlemeler, destekler, ticareti hızlandırıcı tüyolar ve örnek başarı hikâyeleri konuşuldu. Programın açılış konuşmasını KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy yaptı.

Dünya ekonomisinin çok dar bir boğazdan geçtiğini belirten Gülsoy, rekabetin hat safhada yaşandığı zor bir süreçten geçildiğini, pazarlama ve satışın da gelenekselden dijital ortama doğru evrildiğini söyledi. Göreve geldikleri 2018 yılından bu yana dijitalleşmeyi ve e-ticareti en önemli odak noktalarından biri haline getirdiklerini belirten Gülsoy, “Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre Kayseri, 2024 yılı E-Ticaret Uyum Endeksi sonuçlarına göre 11 bin 383 e-ticaret işletmesiyle İstanbul'un ardından Türkiye genelinde 2. sırada yer aldı. Bu başarı, Kayseri iş dünyasının dijitalleşmeye verdiği önemin açık bir göstergesidir. Özellikle mobilya, dekorasyon ve ev tekstili gibi üretim gücümüzü dijitale taşıyarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergiliyoruz” diye konuştu.

“Bütüncül bir ekosistem kuruyoruz”

Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesini hayata geçirdiklerini paylaşan Ömer Gülsoy, “Avrupa Birliği Fonları ile başlattığımız kısa adı KAGUTİM olan Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi’ni kurduk. Her iki merkezimizde de bütünleşik ve tamamlayıcı bir anlayış içerisinde; üyelerimizin girişimcilik, dijitalleşme, dijital pazarlama ve ihracat konusunda kapasitelerinin artırılmasını hedefliyoruz. Bir diğer projemiz ise Abdullah Gül Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde yürüttüğümüz Kayseri Teknoloji ve İnovasyon Kampüsü projemiz. Bu projemizin bir parçası olan ve yakında faaliyete geçecek olan Kayseri Teknoloji Merkezimiz ile fikir aşamasından prototiplemeye, ticarileşmeden uluslararasılaşmaya kadar girişimcinin tüm yolculuğunu destekleyen bütüncül bir ekosistem kuruyoruz. Bu merkezde; robotikten yazılıma, yapay zekâdan elektronik ve makine tasarımına kadar farklı disiplinler bir arada çalışacak, girişimci ile yatırımcı aynı zeminde buluşacak” ifadelerini kullandı.

“Yeni markalar oluşturmalıyız”

Güçlü bir marka olmadan, e-ticaret sitelerini farklılaştırmanın çok zor olduğunu belirten Gülsoy, “Kurumsallaşmaya hız vererek yeni markalar oluşturmalıyız. Her üyemizin e-ticaret ve e-ihracat yaptığını görmek en büyük hedefimiz. Biliyoruz ki üyemizin kazanacağı her bir dolar ülke ekonomimize katkı sağlayacak ve geleceğini inşa edecektir. E-ticaretin büyümesi için bir ülkede kredi kartı kullanımı ve internet yaygınlığı çok önemli ve ülkemizde de bu şartlar fazlasıyla mevcut. Türkiye’nin bölgesel ve küresel anlamda rekabet avantajı elde etmesi yolunda, internet teknolojilerinin çok daha yaygın kullanımı ve dolayısıyla e-ticaretin yaygınlaştırılması hem tüketiciler hem de işletmeler için çok büyük avantajlar getirecektir” ifadelerini kullandı.