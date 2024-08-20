KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: “Özkaynağı kuvvetli olmayan firmaların vergi yükü artıyor”

OKTAY ENSARİ / KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, vergi gelirlerini artırmaya yönelik hayata geçirilen enflasyon muhasebesindeki bazı uygulamaların sorun yaratacağını, yeniden ele alınıp düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Özkaya, “Bilançoda parasal olmayan kalemler için yapılan enflasyon düzeltmesi özkaynağı kuvvetli olan firmalarda vergisel yükümlülüğü azaltmakta ya da ortadan kaldırmakta iken, özkaynağı kuvvetli olmayan yani finansal olarak da zor durumda olan firmalarda vergisel yükümlülüğü artırıyor” diye konuştu.

“Uygulama, bazı firmaların vergi yükünü azaltıyor”

Enflasyon düzeltmesinin, mali tabloların günümüz koşullarını daha doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamaya yönelik olması gerektiğinin altını çizen Abidin Özkaya, konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Enflasyonun mali tablolarımız üzerindeki yıkıcı etkisini biraz olsun azaltmak amacıyla uygulanan düzenleme 2024 yılından itibaren firmalarımızın vergisel sorumluluklarına da etki ediyor.

Bazı firmalarımızın vergisel yüklerini artırırken, bazılarınınkini azaltıyor. Bilançoda parasal olmayan kalemler için yapılan enflasyon düzeltmesi özkaynağı kuvvetli olan firmalarda vergisel yükümlülüğü azaltırken ya da ortadan kaldırırken, özkaynağı kuvvetli olmayan yani finansal olarak da zor durumda olan firmalarda vergisel yükümlülüğü artırıyor. Günümüzde firmalarımızın gerek iç gerekse dış piyasalardaki talep daralması sebebiyle hasılatları azalırken, faiz oranlarının yüksekliği sebebiyle de finansal kaynağa ulaşmada sıkıntılar yaşanıyor. Finansal olarak zor durumda olan firmalarımızın ayrıca fiili olarak tahsilatı olmayan enflasyon düzeltmesi kaynaklı meydana gelen artışlar sebebiyle ilave bir vergi yüküne muhatap edilmek istenmesi, içinde bulunduğumuz dönemde krizin etkilerini derinleştirecektir.”

“Vergi, oluşan matrahtan alınmalı”

Verginin tahakkuk etmesinin bunun ödenebileceği anlamına geldiğine, asıl olması gerekenin verginin gerçek ticari faaliyetler sonucunda oluşan matrahtan alınması olduğuna dikkati çeken Abidin Özkaya, “Bu düzenlemeyle, sadece muhasebe kayıtlarında rakamsal olarak düzeltilmesi gereken bir durumdan vergi tahakkuk ettirilmesi firmalar için sürpriz vergi rakamlarının doğmasına sebebiyet verecek. Bu da zor şartlarda döngüsünü sağlayan firmalarımız için yeni ve katlanılamaz bir ekonomik zorluğa sebep olacak” diye endişelerini dile getirdi.