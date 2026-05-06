KAYSO/Büyüksimitçi: Çin gerçeğiyle yüzleşmeli, uzun vadeli politika oluşturmalıyız

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Toplantının açılışını yapan Meclis Başkanı Abidin Özkaya, enflasyonla mücadelede uygulanan politika neticesinde, istenilen sonuç alınamasa da bir ölçüde mesafe kat edildiğini belirtti. Özkaya, “Gelinen noktada, ateşinin yakılmasında katkımız olmadığı hâlde dumanından ciddi şekilde etkilendiğimiz, tüm dünyayı etkileyen öngörülemeyen Trump belirsizliği ve Körfez krizi ile karşı karşıya kaldık" dedi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması beklentilerinin karşılandığını ifade ederek, “İnanıyoruz ki bu düzenlemeler, Türkiye’nin yatırım ortamını daha cazip hale getirecek ve küresel firmaların bölgesel merkezlerini ülkemize çekmesini sağlayacaktır. Ayrıca girişimcilik kapasitemizi güçlendirecek ve ülkemizin küresel ticaretteki konumunu daha ileriye taşıyacaktır. Açıklanan tüm düzenlemelerin ülkemize ve reel sektörümüze hayırlı olmasını diliyor; başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Büyüksimitçi, "Çin’e karşı kapsamlı ve uzun vadeli bir politika oluşturmalıyız. Özellikle ara mamul ve hammadde gibi dışa bağımlı olduğumuz alanlarda daha güçlü bir üretim altyapısı kurmalı ve etkin pazarlık mekanizmaları geliştirmeliyiz" dedi.