KAYSO/Büyüksimitci: Gümrük Birliği’nin güncellenmesi stratejik önceliğimiz olmalı

HİLAL SÖNMEZ

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığında gerçekleştirildi. Özkaya, “Son yıllarda küresel ticaretin yeniden şekillendiğini, Dünya Ticaret Örgütü kurallarının uygulanamadığı, maalesef güçlünün haklı olduğu adaletsiz ve sömürücü bir dünya düzeni ile karşı karşıyayız” dedi.

ABD–Çin rekabetinin etkilerine dikkat çeken Özkaya, “Çin’in ABD piyasalarında kaybettiği pazarını telafi etmek için bizim gibi ülkelerin dış pazarlarına hızlı ve agresif satış politikası ile tüm ürün gruplarında sanayicimizi derinden etkiliyor” ifadelerini kullandı. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğine de vurgu yapan Özkaya, “Şayet AB ile olan Gümrük Birliği anlaşmamız bu tehditler göz önünde bulundurularak güncellenmez ise AB pazarında zorlanacağımız gibi AB’ye gelen gümrüksüz mallar için ülkemiz pazar durumuna düşebilir” dedi.

"Hindistan ile sektör bazlı diyalog kanalları açılmalı"

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2025 yılının sanayi açısından zor geçtiğini hatırlatarak ihracatçılar açısından en önemli sorunlardan birinin enflasyonun altında kalan döviz kuru ve güçlü TL dengesi olduğunu söyledi. AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması’nın da ihracatı olumsuz etkileyeceğini kaydeden Büyüksimitci, “Dış ticaretimizi yakından ilgilendiren stratejik bir gelişme. Hindistan’ın AB menşeli mallara yönelik tarifeleri kaldırması, AB’nin bu pazara ihracatını artıracak. Diğer taraftan, Hindistan’ın düşük tarifelerle AB pazarına girmesi, bizim ihracatımızı asimetrik bir rekabetle karşı karşıya bırakabilir” diye konuştu.

Türkiye’nin Gümrük Birliği’ni güncellemesi gerektiğinin altını çizen Büyüksimitci, “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi stratejik önceliğimiz olmalı. Bunun yanı sıra Hindistan ile sektör bazlı diyalog kanallarının açılması noktasında proaktif davranmalıyız. Coğrafi yakınlığımızı ve Gümrük Birliği uyumumuzu, bu yeni dönemde stratejik bir avantaja dönüştürmek zorundayız. Coğrafi yakınlık, üretim altyapısı ve Avrupa pazarına entegrasyon avantajı ancak güçlü ve güncel bir Gümrük Birliği ile stratejik fırsata dönüşebilir” diye konuştu.

Küresel ticarette değişen kurallara da değinen Büyüksimitci, rekabetin artık yalnızca tarifeler üzerinden şekillenmediğini ifade ederek, Avrupa Birliği’nin uygulamaya aldığı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında karbon yoğun sektörlerde ilave maliyetlerin gündeme geldiğini hatırlattı. Sanayicilerin bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.