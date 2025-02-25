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Kayyum atanan Maydonoz Döner’den açıklama: Tüm şubelerde hizmet vermeye devam ediyoruz

Maydonoz Döner’den yapılan açıklamada, ''TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir'' denildi.

Haber Merkezi
İHA
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Kayyum atanan Maydonoz Döner’den açıklama: Tüm şubelerde hizmet vermeye devam ediyoruz
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Maydonoz Döner’den ticari faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam ederken, Maydonoz Döner’in de aralarında bulunduğu 22 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir.

Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.

Markamız online internet siparişleri başta olmak üzere tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

Özellikle sosyal medyada ve basında yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı TMSF’nin resmi açıklamalarının takip edilmesini rica ederiz.''

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