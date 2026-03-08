Kazak dev, Türkiye'den banka satın aldı

Kazakistan merkezli Freedom Holding Corp., Turkish Bank A.Ş.’nin Özyol Holding ve National Bank of Kuwait’e (NBK) ait yüzde 99,31 oranındaki hissesini devralmak üzere resmi sözleşmeye imza attı. Satın alma işlemi, grubun Türkiye’deki büyüme planlarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Freedom Holding’in Türkiye pazarındaki stratejik genişlemesini tamamlayan anlaşmanın, dijital bankacılık ve entegre finansal ekosistem hedefleri doğrultusunda Türk bankacılık sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği ifade ediliyor.

Satın alma Türkiye faaliyetlerini kapsıyor

Özyol Holding ve Ulusal Kuveyt Bankası ile yürütülen süreçte, TurkishBank’ın yalnızca Türkiye’deki faaliyetleri anlaşma kapsamına dahil edildi. Buna göre Turkish Bank Grubu’nun Birleşik Krallık ve Kıbrıs’taki bankacılık iştirakleri satın alma sürecinin dışında bırakıldı.

1982 yılından bu yana Türkiye’de bankacılık lisansı ile faaliyet gösteren TurkishBank’ın devrinin, Freedom Holding’in Türkiye pazarında büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri olduğu belirtiliyor.

“Türkiye önemli bir potansiyel barındırıyor”

Freedom Holding Corp Partneri ve Freedom Finansal Hizmetler Yönetim Kurulu Başkanı Vladimir Pochekuev, Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’nın kesişim noktasında yer aldığını belirterek ülkenin genç nüfusu sayesinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Pochekuev, yerel bir bankanın Freedom Holding bünyesine katılmasının aracı kurum ve yatırım faaliyetleri açısından güçlü bir altyapı sağlayacağını dile getirdi.

“Sektör için yeni bir döneme işaret ediyor”

Turkish Bank Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene ise söz konusu işlemin hem Turkish Bank hem de Freedom Holding için karşılıklı değer yaratacağını söyledi. Börteçene, Freedom Grubu’nun dijital yetkinlikleri ve uluslararası platformunun Türkiye’de bankacılık sektörüne katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Tarafların, işlemin tamamlanabilmesi için Türkiye’deki bankacılık ve finansal mevzuat çerçevesinde gerekli düzenleyici onay süreçlerini yürüteceği bildirildi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından satın alma işleminin tamamlanması planlanıyor.