Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Kuantyrov: Ekonomi, siyasi ilişkilerin en önünde duruyor

Mehmet KAYA - ASTANA (EKONOMİ)

Yabancı yatırımları çekmek için mevzuatını serbestleştiren Kazakistan, tüm sektörlerde yabancı yatırım için yoğun bir ekonomik diplomasi yürütüyor.

Astana’da Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Yatırım Komitesi ile yabancı doğrudan yatırım çekmek için kurulan Kazakh Invest’in düzenlediği Kazakistan Küresel Yatırım Yuvarlak Masa toplantısı (Kazakhstan Global Investment Rountable-KGIR) öncesinde uluslararası gazetecilerle bir araya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Kuantyrov ve Kazakh Invest Başkan Yardımcısı Madiyar Sultanbek, ekonomisini çeşitlendirmek hedefini güden Kazakistan’ın başta Bilişim Teknolojileri (IT) olmak üzere, enerji, madencilik, gıda, kimya, makine-imalat başta olmak tüm sektörlerde yatırımcılara önemli avantajlar sağladıklarını, ülkenin hukuki ve finansal altyapısının küresel ölçekte üst sıralarda olduğunu vurguladılar.

Ülkenin önceliği, ekonomi, siyasi sorunların da önüne ekonomi konuluyor

Alibek Kuantyrov, Kazakistan’ın özellikle IT alanında yapay zekayı hükümet uygulamaları dahil her alanda hayata geçirdiğini vurguladığı basın toplantısında, bir soru üzerine, ülkesinin pragmatik şekilde diplomaside ekonomiyi ön plana aldığını, bölgedeki sorunları, hatta çatışmalarda dahi önceliği ekonomiye verdiklerini, Kazakistan’ın genellikle kendi pozisyonunu koruduğunu anlattı.

Kuantyrov, “Kazakistan birçok konuda tarafsız tutum sergiler. Hem yakın, hem uzak ülkelerle mükemmel ilişkilerimiz var. Bizim için önemli olan ekonomi ve teknolojiyle ilgili her şeydir. Dünyadaki en iyi uygulamaları öğrenmeye ve kendi ülkemize uyarlamaya çalışıyoruz, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, diğer uluslarası kuruluşlar, UNDP, ile de çalışıyoruz. Bu kuruluşlar neredeyse tüm dünya ile ilişki içinde ve en iyi uygulamaları biriktiriyorlar, biz de bu deneyimleri ülkemize uyarlamaya gayret ediyoruz. Bizim düşüncemiz, günümüz dünyasında analitik düşünce çok önemli. Biz de yatırımları, özellikle rekabet avantajına sahip olduğumuz sektörlerde daha odaklı şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerjinin genel eğilim olduğunu, bu alanda çalıştıklarını, diğer yandan, Kazakistan’ın doğal kaynakları olan petrol, doğalgaz, mineraller, nadir toprak elementleri, tarım gibi alanlarda yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.

Alibek Kuantyrov, “Petrol ve gaz tanrının bir lütfu ama bunları yalnızca modern teknolojiler ışığında, doğru kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

Tam kamu desteği, finansman

Kazakh Invest Başkan Yardımcısı Madiyar Sultanbek ise yatırım ofisi olarak, tek durak hizmeti sunduklarını, ülkenin yatırım finansmanı için kamunun sahip olduğu, kalkınma bankaları stratejik yatırım fonları, ihracat destek kuruluşları olduğunu kaydetti.

Kazakistan’ın büyük pazarlara erişimde kilit noktada olduğunu, Orta Koridor’un da bu erişimde avantaj sağladığını vurgulayarak tüm yatırımcılar için ulaşım ve mobilite ihtiyacını karşıladıklarını kaydetti.

Ülkesinin başta doğal kaynak zengini olduğunu çok sayıda endüstriyel girdi olacak madenlerde halen üretici olmaları yanında, rezerve olarak da ön sıralarda bulunduklarını; bunları hızla geliştirmek istediklerinin altını çizdi.

Bilişim başta olmak üzere tüm teknolojilerde ciddi bir bölgesel merkez haline geldiklerini ve hızla sayısallaştıklarını belirten Sultanbek, OECD’nin OECD’nin Yabancı Doğrudan Yatırım Kısıtlayıcılık Endeksinde (olumlu yönde) küresel çapta 35. Orta Asya’da ise 1. Sırada olduğunu vurguladı.

Büyük yatırım fırsatları devam ediyor

Yabancı doğrudan yatırımlara yönelik tüm kamusal kurumları oluşturduklarını, Astana Uluslararası Finans Merkezi’nin tahkim dahil tüm hizmetleri sunduğunu; insan kaynağı yanında, yatırım teşviklerinde küresel ölçekte rekabetçi olduğunu belirten Madiyar Sultanbek, tarım endüstrileri, madencilik ve metalurji, kimya ve petrokimya, sağlık, makine, inşaat malzemeleri, turizm ve diğerleri olmak üzere toplamda halen 147 yatırım projesinin uygulamada olduğunu kaydetti.