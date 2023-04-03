Kazakistan, Türkiye ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istiyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Kazakistan’ın Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Türkiye ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Üç ay önce ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Antalya’ya atanan Kanafeyev, Kazakistan’da Antalya’da 25 bine yakın Kazak vatandaşının yaşadığını ve çalıştığını ifade ederek, son yıllarda Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin arttığına dikkat çekti. Türkiye’nin Kazakistan’da en fazla yatırım yapan ülkeler arasında altıncı sırada yer aldığına dikkat çeken Kuat Kanafayev, 6 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya davet eden Kanafeyev, şöyle devam etti: “Kazakistan ve Türkiye arasında ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin daha da artırılmasından yanayız. Türk iş insanları Kazakistan’da gıda, inşaat, medikal ve otelcilik sektörlerinde yatırım yapabilir. Kazakistan’da yatırım yapılacak çok alan var. Ulaşım konusunda sorun yok. Birçok havayolu şirketi Kazakistan’a uçuyor.”Kanafeyev, Antalya’da yaşayan Kazakistan vatandaşlarının genellikle turizm ve hizmet sektöründe çalıştığına dikkat çekti. Kanafeyev, Kazak-Türk ortaklığı ile Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde eski Real AVM’nin olduğu alanda büyük bir inşaat yapılacağını sözlerine ekledi.