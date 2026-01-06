KCETAŞ, 2026 yılında 3 milyar TL’lik yatırım planladı

HİLAL SÖNMEZ / EKONOMİ

Türkiye’nin ilk özel elektrik dağıtım şirketi ünvanıyla, 1928 yılında Kayseri’de kurulan KCETAŞ, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde elektrik sektörünün parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. 2025 yılında yapılan faaliyetleri değerlendirerek, 2026 yılında yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci, şirketin hem teknik hem de idari anlamda Türkiye’deki dağıtım şirketleri arasında 1’inci olduğunun altını çizdi.

Kayseri’nin ülkenin elektrik üretimi noktasında önemli merkezlerden biri haline geldiğini belirten Kilci, “Şehrimizde abone sayımız 900 bin civarında. Her yıl yaklaşık 25-30 bin arasında yeni abone sisteme dâhil oluyor” dedi. Kentteki 2024 yılı içerisinde satışı yapılan enerji tüketim miktarının 2 milyar 840 milyon kwh iken, 2025 sonu itibarıyla bu rakamın 3 milyar kwh olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini belirten Kilci, “Bu satışı yapılan enerji miktarı içerisindeki en yüksek tüketim payı yüzde 37 ile mesken aboneleri, yüzde 28 oranıyla ticarethane, yüzde 20 sanayi, yüzde 12 de tarımsal sulama abone grubundan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Kilci, Kayseri’deki kayıp kaçak oranının durumuna da değinerek, Kayseri’nin ülke ortalama değerlerinin çok altında olduğunu, EPDK tarafından belirlenmiş hedef kayıp oranlarının çok altında gerçekleşen bir düzeyde olduğunu dile getirdi. 2026 yılında Yerli ve Milli Akıllı Sayaç Sistemleri’nin (MASS) kullanılacak olduğunu ifade eden Kilci, mevcut abonelerin sayaç değişimlerinin hızla gerçekleştirileceğini söyleyerek bu sayede hem sayacın uzaktan okunabileceği hem de vatandaşların kendi telefonlarına indirebilecekleri mobil uygulama ile sayacını uzaktan kontrol edebileceklerine imkân sağlanacağı bilgisini de paylaştı.

2026 yatırımlar yılı olacak

2026 yılının kentte yapılacak elektrik yatırımları bakımından tarihte görülmemiş şekilde artacağını ifade eden Kilci, “2025 yılında yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL’lik bir yatırımı şehrimize kazandırdık. 2026 yılında bu rakamı enerji ihtiyacının da artacağını öngörerek yüzde 66 artıracak ve 3 milyar TL civarına çıkaracağız. Bu yatırımları enerji ihtiyacını karşılamak, aydınlatma ihtiyaçlarını gidermek, sürdürülebilir bir elektrik dağıtım şebekesi oluşturmak, tüm ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu üst yapı yenileme çalışmalarının olduğu bölgelerde havai hat şebekelerini yeraltına almak için kullanacağız" dedi.

Kilci sözlerini şöyle sürdürdü: "Bununla birlikte belediyelerimizin yeni açmış olduğu yolların aydınlatma ihtiyaçlarını gidermek için belediyelerimizle birlikte koordineli şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Şebeke yatırımlarıyla birlikte büyüyerek gelişen elektrik dağıtım şebekemizin işletilmesi için gerekli olan Türkiye’de ilk kez Kayseri’de kullanılan uzaktan izleme ve kontrol sistemi olan SCADA, uzaktan sayaç okuma sistemi OSOS ve teknik kalite izleme sistemi TİKIS gibi bilişim sistemi ve teknolojik yatırımlarına da öncelik veriyoruz.”