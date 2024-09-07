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KDK’dan icradan alınan araçların eski borcuna ilişkin karar

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), icradan alınan araçların geçmiş döneme ait muayene borçlarının yeni sahibinden tahsil edilemeyeceğine ilişkin tavsiye kararı aldı.

Haber Merkezi
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KDK’dan icradan alınan araçların eski borcuna ilişkin karar
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kişinin icradan aldığı aracın eski borcundan sorumlu tutulamayacağına karar verdi.

KDK'nın kararına göre, bir kişi, icra yoluyla el konulan ve ihale ile satışa sunulan aracı satın aldı. Kişi, muayeneye götürdüğü aracın geçmiş dönem muayene borcu bulunduğu gerekçesiyle gecikme bedeliyle birlikte 25 bin 362 lira ödedi.

Bu borcun aracın eski sahibinden tahsil edilmesi gerektiğini savunan araç sahibi, ödediği bedelin iadesi için KDK'ya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, ödediği bedelin başvurucuya iadesi ve mevzuatta düzenleme yapılması adına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına tavsiye kararı verilmesine hükmetti.

KDK'nın kararında, "başvurucunun aldığı aracın gecikmiş muayene ücretinin eski malik dönemine ait olduğu, bu nedenle eski malikten tahsil edilmesi gereken bedelin satın alandan tahsil edilmesinin doğru olmadığı" ifade edildi.

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