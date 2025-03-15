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KDV iade talebinde asgari tutar 10 bin liraya yükseltildi

Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi (KDV) iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin TL'den 10 bin liraya yükseltildi.

Haber Merkezi
AA
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KDV iade talebinde asgari tutar 10 bin liraya yükseltildi
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Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak Katma Değer Vergisi (KDV) iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 10 bin liraya çıkarıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

Düzenleme, nisan ayından itibaren yapılan işlemlere uygulanacak.

KDV iadesi nedir?

Katma Değer Vergisi yani KDV, Türkiye’deki işletmelerin alışveriş yaptıkları mal ve hizmetler için ödedikleri bir vergi türü.

KDV, mal ya da hizmetlerin değerine dayalı olarak hesaplanır.

İşletmeler de bu vergiyi alışveriş yaptıkları mal ya da hizmetlerin bedeli üzerinden öderler ve bu bedeli tüketiciye yansıtırlar.

KDV iadesi ise işletmelerin ödedikleri KDV’yi belirli şartlar altında geri almasını sağlayan bir süreçtir.

Bu süreç, işletmelere KDV yükünü hafifletme imkanı sunar.

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