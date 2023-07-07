KDV ve harçlar artırıldı, yeni zamlar kapıda

Hüseyin GÖKÇE

Bütçe açığının kapatılması amacıyla alınan önlemler genişletilerek sürüyor. Torba kanun teklifi ile kurumlar vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinde artış öngörülürken, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile KDV ve harçlarda da artışa gidildi. Türkiye’de yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20’ye çıkarıldı. Vergisi yüzde 8 olan ürünlerin KDV’si ise yüzde 10’a çıkarıldı. Ancak tüketimi yüksek olan tuvalet kağıdı, sabun, deterjan gibi temizlik ürünlerinin vergisi 12 puanlık artışla yüzde 20’ye çıkarıldı. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt ücreti 6 bin liradan 20 bin liraya çıkarılırken, ehliyet dışında tüm harçlar yüzde 50 oranında artırıldı. Yeni KDV oranları 10 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yürürlükte olacak.

Harçlar yüzde 50 artırıldı, yurt dışı telefon kaydı 20 bin liraya çıktı

Cumhurbaşkanı Kararı ile ehliyet harçları hariç olmak üzere 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan, aralarında pasaport, noter harçlarının de yar aldığı maktu harç tutarlarının tamamı yüzde 50 oranında artırıldı. Ancak bu kapsamda yurt dışından getirilen telefon harcı yüzde 233 artırılarak 6 bin liradan 20 bin liraya yükseltildi. Yükseltilmiş harçlar bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Tüketici kredilerinde BSMV yüzde 15’e çıktı

Gider Vergisi Kanunun 33’üncü maddesi uyarınca alınması gereken Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranlarını belirleyen 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılarak tüketici kredilerindeki BSMV miktarı artırıldı. Buna göre tüketici kredilerden lehe alınan paralar üzerinden alınan vergi oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi. Karar yayımı tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredileri için geçerli olacak.

KDV oranı yüzde 20’ye çıktı, temizlik maddelerinde 12 puan artış

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda yapılan değişiklikle, genel KDV oranı 2 puan artırılarak yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi. KDV’si yüzde 8 olan ürünlerin yeni vergisi ise yüzde 10’a çıkarıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte otomobil ve beyaz eşyada KDV yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkmış oldu.

Daha önce yüzde 8’lik ürünlerin yer aldığı II sayılı listede yer alan; sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, ürünleri bu listeden çıkarıldı.

Temizlik ürünlerine yüzde 11 zam bekleniyor

Listeden çıkarılan bu ürünler otomatikman genel KDV oranına tabi hale geldiler ve KDV oranları yüzde 8’den yüzde 20’ye çıkmış oldu. Yeni KDV oranları 10 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Bu ürünlere Pazartesi gününden itibaren yüzde 11’in üzerinde zam bekleniyor. Örneğin fiyatı yüzde 100 lira olan bir temizlik ürünü daha önce 108 liraya satılırken, yeni oranla birlikte 120 liraya satılacak ve artış oranı yüzde 11.1 olacak.

KDV'si yüzde 8’den yüzde 10’a çıkarılan ürünleri gösteren II sayılı listede, tekstil ürünleri ve hammaddeleri, ayakkabı, çanta, halı, gazete kağıdı, eğitim hizmetleri, insan gıdası olarak kullanılan mamalar, ilaçlar, konaklama hizmetleri, tarım alet ve makinaları, iş makinaları, mobilya, elektrik, 150 metrekarenin altındaki konut satışı gibi mal ve hizmetler yer alıyor.

Şans oyunları vergisi iki katına çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile şans oyunlarından alınan vergi oranları da iki katına çıkarıldı. Buna göre spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5 olan vergi yüzde 10’a, at yarışlarındaki yüzde 7 olan vergi yüzde 14’e, diğer şans oyunlarındaki yüzde 10 olan vergi ise yüzde 20’ye çıkarıldı. Yeni vergi oranları yayım tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kendi payını alan şirketlerden tevkifat yüzde 0’a indi

Payları BIST’de işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden yapılan tevkifat yüzde 0 olarak belirlendi. Karar, yayımı tarihinden sonra iktisap edilen paylara ilişkin olarak uygulanacak.