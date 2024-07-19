Kelebek Barajı'ndan ilk su verildi! Manisa'da 12 bin dekar arazi su ile buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Manisalı üreticilerin yıllardır sabırsızlıkla beklediği projede yüzde 82 gerçekleşme oranına ulaşıldı. Kelebek Barajı’ndan 12 bin dekar araziye ilk kez su verildi. Üreticinin yüzünü güldüren müjdeli haberi duyuran DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, önümüzdeki yazdan itibaren bu rakamı 24 bin 040 dekara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

22 milyon 920 bin metreküp depolama hacmi

Kelebek Barajı’nın 22 milyon 920 bin metreküp depolama hacmi ile bölgenin en büyük barajlarından biri olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Baraj inşaatını 2 yıl önce tamamlayarak su tutmuştuk. Sulama şebekesi ile ilgili çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Bu kapsamda baraj gövdesinden yaklaşık 10 kilometre aşağıya bir regülatör inşa ettik. Barajdan saldığımız suyu bu regülatör vasıtası ile yeniden tutup şebekeye veriyoruz” diye konuştu. 24 bin 40 dekarlık sulama alanın yaklaşık 12 bin dekarlık kısmında şebeke imalatlarının tamamlandığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 2024 yaz sulama sezonunda 12 bin dekar araziye ilk kez su verildiğini açıkladı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, kalan 12 bin dekarlık alandaki çalışmaların ise 2025 yılı içinde bitirmeyi planladıklarını açıkladı.

"Bölge ekonomisine 2024 yılı rakamları ile tam 180 milyon lira ek gelir sağlanacak"

Kelebek Barajı ve Sulama Projesi’nin bölge halkı için çok önemli olduğunu kaydeden DSİ Genel Müdürü Balta, “Manisa Kelebek Projesi tamamlandığı zaman 24 bin 40 dekar arazi can suyuna kavuşmuş olacak. Bölge ekonomisine 2024 yılı rakamları ile tam 180 milyon lira ek gelir sağlanacak. Ayrıca 2 bin 163 kişiye de istihdam olanağı oluşturulacak” diye konuştu.

Temelden yüksekliği 62 metre olan Kelebek Barajı’nın gövdesi SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) tipinde inşa edildi. 24 bin 40 dekar verimli tarım arazisini modern sistem ile sulayacak proje sayesinde sulama maliyetleri düşecek. Projeden Ahmetli ilçe merkezi ile Gökkaya, Alahıdır, Akçapınar ve Yeniköy mahalleleri faydalanacak.