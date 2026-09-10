  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kemah'ta tuz hasadı
Takip Et

Kemah'ta tuz hasadı

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, ilçenin önemli doğal değerlerinden Kemah Tuz İşletmesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Kemah'ta tuz hasadı
Takip Et


İşletme sahibi Metin Tanrıkulu'ndan üretim süreci hakkında bilgi alan Tutay, günün erken saatlerinde başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

Kemah'ta tuz hasadı - Resim : 1


Tuz havuzlarına girerek tuz hasadına da katılan Tutay, Kemah'ın doğal kaynaklarından tuzun sofralara ulaştırılma sürecini yakından gözlemledi.

Kemah'ta tuz hasadı - Resim : 2
Tutay, ilçenin sahip olduğu değerlerin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.