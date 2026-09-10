Kemah'ta tuz hasadı
Kemah Kaymakamı Resul Tutay, ilçenin önemli doğal değerlerinden Kemah Tuz İşletmesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İşletme sahibi Metin Tanrıkulu'ndan üretim süreci hakkında bilgi alan Tutay, günün erken saatlerinde başlayan çalışmaları yerinde inceledi.
Tuz havuzlarına girerek tuz hasadına da katılan Tutay, Kemah'ın doğal kaynaklarından tuzun sofralara ulaştırılma sürecini yakından gözlemledi.
Tutay, ilçenin sahip olduğu değerlerin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.