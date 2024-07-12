"Kendimizi yerelleştirme şansı yakalamak istiyoruz"

Türkiye’ye sadece bir üretim tesisi inşa etmeye gelmediklerini belirten BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, “Türkiye’yi geleceğin teknolojisinin merkezi, ardından inovasyon merkezi haline getirmek istiyoruz. kendimizi burada yerelleştirebilme şansını yakalamak istiyoruz” dedi.

BYD Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika CEO’su Stella Li, BYD’nin Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım kararı almasına ilişkin AA’nın sorularını yanıtladı. Çok sayıda yetenekli gencin bulunduğu Türkiye’de çok sayıda yüksek eğitimli Ar-Ge yeteneği bulunduğunu vurgulayan Li, Türkiye’nin coğrafi konumuna işaret ederek, “Sadece Avrupa’ya değil, çevredeki bölgeyi de kapsayacak şekilde çok sayıda otomobil ihraç etme şansımız olacak” dedi. BYD’nin dünya lideri bir yeşil teknoloji şirketi olduğunu ifade eden Stella Li, bir mühendislik şirketi olduklarını vurguladı.

“12 aydan kısa sürede inşa edebileceğimizi umuyoruz”

Dünya çapında 110 binden fazla Ar-Ge mühendisine sahip olduklarını, günde 32 patent ürettiklerini anlatan Li, “Bu nedenle Türkiye’ye sadece bir tesis inşa etmeye gelmedik, aynı zamanda elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerdeki en gelişmiş yüksek teknolojiyi Türkiye’ye getirmek için bir tutkumuz var. Biz bu tesisi, en ileri teknolojiyi buraya getirecek en büyük üretim yerlerinden biri olacak şekilde inşa etmek istiyoruz” diye konuştu. Li, üretim tesisinin kurulacağı Manisa’da devlet kurumlarından ve yerel halktan çok etkilendiklerini dile getirerek, “Çok profesyoneller ve araziyi çok beğendik. Burası bizim evimiz olacak ve burada yerel bir Türk şirketi gibi olacağız” açıklamasında bulundu. Türkiye’deki üretimin detaylarına değinen Li, “Yaklaşık 8 ila 12 farklı model arasında bir üretim üzerinde konuşuyoruz. Bu yüzden burada daha fazla model üretebilme ve kendimizi burada yerelleştirebilme şansını yakalamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Mümkün olan en kısa zamanda fabrika inşaatına başlamak istediklerini ve yatırımın birinci fazında pil paket montajının Türkiye’de yapılacağını aktaran Li, şunları kaydetti: “Burada 12’den fazla kişiden oluşan, farklı bölüm bileşenlerini temsil eden insanlardan oluşan büyük bir ekibimiz var. Pek çok ayrıntıyı bilmek ve daha derinlemesine öğrenmek için bir hafta Manisa’da kalmak istiyoruz. Böylece artık bu proje üzerinde çalışmaya gerçekten hazır hale geleceğiz. Belki önümüzdeki yaz aylarında fabrikanın inşaatına başlayabiliriz ve sonrasında Çin’deki gibi 12 aydan daha kısa sürede fabrikayı inşa edebileceğimizi umuyoruz.” Türkiye’ye yatırım konusunda gümrük tarifelerini çok dikkate almadıklarını anlatan Li, daha çok ülkenin üretim açısından rekabetçi ve yeni teknolojilere hazır olmasına baktıklarını vurguladı.

Türkiye’yi geleceğin teknoloji merkezi yapacağız

Türkiye’de yerel ortaklarla çalışmayı planladıklarını dile getiren Li, “Buradaki BYD yatırımı sadece 5 bin kişiye daha istihdam kazandırmıyor. Ayrıca teknoloji ve yeniliği getiriyoruz. Türkiye’yi geleceğin teknolojisinin merkezi, ardından inovasyon merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunların hepsi tutku verici gelişmeler” dedi.

BYD daha fazla Çinli turistin gelmesini teşvik edebilir

İstanbul’u ikinci kez ziyaret ettiklerini ve özellikle yemeklerden çok memnun kaldıklarını dile getiren Stella Li, “Burası muhteşem bir turizm ülkesi. Ve biliyorsunuz ki Çin’den çok fazla turist var. Çinliler seyahate bir yılda 200 milyar dolardan fazla para harcıyor. Bu yüzden belki BYD buraya daha fazla Çinli turistin gelmesini de teşvik edebilir. Türkiye’yi tanıtmak istiyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı harika geçti

BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi “harika bir toplantı” olarak niteleyen BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Manisa'daki yatırım sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili diğer kurum yetkililerinin kendileriyle son derece uyum içinde çalıştığını sözlerine ekledi