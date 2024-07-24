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Kent Lokantaları'nda İstanbul Kart sahiplerine yemek 35 lira

İBB Kent Lokantaları'nda İstanbul Kart kullananların yemeklerini 40 lira yerine 35 liraya yiyebileceği duyuruldu.

Haber Merkezi
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Kent Lokantaları'nda İstanbul Kart sahiplerine yemek 35 lira
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, Kent Lokantaları'nda İstanbul Kart kullananların yemeklerini 35 liraya yiyebileceğini duyurdu.

Buna göre İstabulkart kullananlar tarafından yapılan her 40 TL’lik ödemede 5 TL nakit iade edilecek.

Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artık 40 da değil 35 TL" başlığı altında yaptığı açıklamada "İBB Kent Lokantalarımızda İstanbulkart ile 35 TL'ye yemek yiyebilirsiniz. Yapılan her 40 TL’lik ödemede 5 TL nakit iade edilecek." ifadelerini kullandı.

İBB Kent Lokantları Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Çapa, Çatalca, Sarıyer, Küçükçekmece, Pendik, Sultanahmet, Sultangazi, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Pendik ve Üsküdar'da bulunuyor.

 

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