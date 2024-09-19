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Kentin tek AVM'si iPhone 16 için 2 saat erken açılacak

Malatya’nın tek AVM'si, iPhone’nin 16 serisinin yarın satışa çıkacak olması nedeniyle kapılarını 2 saat erkenden açacak.

Haber Merkezi
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Kentin tek AVM'si iPhone 16 için 2 saat erken açılacak
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Apple’ın yeni ürünleri iPhone 16 serisinin yanı sıra Apple Watch ve AirPods serisi satışa çıkıyor.

Markanın 9 Eylül’de ABD, California’daki Apple Park'ta gerçekleştirdiği lansmanın ardından, tüm dünyada merakla beklenen yeni telefonları, 20 Eylül Cuma günü itibariyle MalatyaPark AVM’de alıcılarını bulacak.

Normalde 10.00’da açılan AVM ise yarına özel 08.00’de kapılarını açarak eksi birinci katta yer alan mağazada müşterilerin yeni telefona ulaşmasına imkan sağlayacak.

 

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