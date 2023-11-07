Kerevitaş cirosunu 10,7 milyar TL'ye yükseltti

Kerevitaş açıklamasına göre, temmuz-eylül ayları arasında satışlarını yüzde 27 artırarak 4,3 milyar TL net ciro elde ederken, aynı dönemde FAVÖK yüzde 72 artışla 723 milyon TL oldu.

İlk dokuz ayda toplam cirosu 10,7 milyar TL'ye ulaşan Kerevitaş’ın aynı dönemde toplam ihracatı 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

"2023 yılını başarılı iş sonuçlarıyla kapatmayı hedefliyoruz"

Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, 2023 yılının ilk 9 ayı itibarıyla inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı büyümeye hız kesmeden devam ettiklerini dile getirdi. Altınkılınç, şunları kaydetti:

"Kerevitaş olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda stratejik kanal-kategori bakış açımız doğrultusunda satış gelirlerimizdeki artışı sağlarken, farklı ihtiyaçlara cevap veren ürün portföyümüzü her geçen gün geliştiriyor, inovatif bir bakış açısıyla yenilikçi ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Bir yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tescilli ilk AR-GE merkezlerine sahip olmanın sorumluluğuyla AR-GE ve inovasyon yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye'de sürdürdüğümüz istikrarlı büyümemizle beraber beş kıtada 45'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek ürünlerimizi tüm dünyayla buluşturuyoruz. Yılın ilk dokuz ayındaki sürdürülebilir büyümemizi yılın son çeyreğinde de devam ettirerek 2023 yılını başarılı iş sonuçlarıyla kapatmayı hedefliyoruz."