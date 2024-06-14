Kerevitaş cirosunu 5,7 milyar liraya yükseltti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kerevitaş, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 20 artırdığı satışlarla 5,7 milyar lira net ciro elde etti. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı (FAVÖK) artış göstererek 673 milyon lira oldu.

İlk üç ayda Kerevitaş'ın toplam ihracatı da 576 milyon liraya ulaştı.

Türkiye'nin yağ ihracatının yüzde 34'ünü tek başına gerçekleştiren Kerevitaş, margarin pazarındaki yüzde 65,9'luk ciro payıyla yılın ilk çeyreğinde de liderliğini sürdürdü. Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç büyüme hedeflerini aşarak 2023'ü güzel sonuçlarla kapattıklarını belirtti.

Kerevitaş olarak 2023'te sürdürebilirlik vizyonları, tarıma kattıkları değer ve örnek projelerle büyüme yolculuklarında önemli adımlar attıklarını aktaran Altınkılınç, "Bu yolculukta, tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği ürün portföyümüzü geliştirme hedefimiz, bizlerin en büyük motivasyonu olmaya devam ediyor. Bu yıl da değişen tüketim alışkanlıklarına yönelik AR-GE ve inovasyon faaliyetlerimiz, yaygın dağıtım ağımız ve çevik yönetim yapımızla hem Türkiye içinde hem de uluslararası pazarlardaki pozisyonumuzu güçlendireceğimize, istikrarlı büyümemizi sürdüreceğimize inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

İhracat pazarına 10 yeni müşteri eklendi

5 kıtada 35'ten fazla ülkeye ihracat yapan Kerevitaş, ocak-mart döneminde yurt dışı portföyüne eklediği 10 yeni müşteriyle ihracattaki konumunu güçlendirdi.

Kerevitaş, Donuk Fırıncılık Ürünleri A.Ş. şirketini satın alarak unlu mamüller alanında da büyümeye devam etti.

Değişen tüketim alışkanlıklarına yönelik AR-GE ve inovasyon faaliyetlerine ve ürün yelpazesini genişletmeye devam eden Kerevitaş, bu dönemdeki yeni ürün tanıtımlarıyla da pazardaki yerini güçlendirdi.

Bizim Yağ'ın 500 gramlık avantajlı paketiyle tüketicinin bütçesine katkıda bulunmayı hedefleyen Kerevitaş, inovasyon stratejileriyle geliştirdiği 15 yeni SuperFresh ürününü de yılın ilk çeyreğinde tüketiciyle buluşturdu.

Pizza kategorisindeki yeni ürünleri ile pazar payındaki liderliğini güçlendiren Kerevitaş'ın ürünleri Mac&Cheese Topları ve Kumpir Kroket, halk oylamasıyla Yılın İnovatif Ürünü Ödülü'ne layık görüldü.