Kerkük petrolü IKBY’den Ceyhan Limanı’na ihraç edilmeye başlandı

Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Kerkük petrolünün Türkiye'ye Kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Irak Kuzey Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Kerkük’ten çıkarılan petrolün yerel saatle 06.30’dan itibaren IKBY toprakları üzerinden Türkiye’deki Ceyhan Limanı’na yeniden ihraç edilmeye başlandığı ve ilk aşamada günlük 250 bin varil ihracat yapılacağı bildirildi.

Başlangıçta günlük 250 bin varil kapasiteyle gerçekleştirilecek

Açıklamada, Kerkük sahalarının üretim ve ihracat açısından yeniden güçlü bir şekilde devreye alındığı belirtilirken, daha önce yaşanan duraksamanın petrol sektörü açısından önemli bir zorluk oluşturduğu ifade edildi.

Söz konusu anlaşmanın, Irak’ın stratejik ihracat hatlarından birinin yeniden aktif hale gelmesine ve petrol ihracat sisteminin esnekliğinin artırılmasına katkı sağladığı kaydedildi. Ayrıca, Kerkük petrolünün Ceyhan’a sevkiyatı için Saralu pompa istasyonunun devreye alındığı ve ihracatın başlangıçta günlük 250 bin varil kapasiteyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Dünya pazarlarına sevk edilmesi planlanıyor

Kuzey Petrol Şirketi açıklamasında, ihracatın yeniden başlamasının yalnızca teknik bir gelişme olmadığı, aynı zamanda sahada görev yapan mühendislik ve teknik ekiplerin yoğun çabalarının bir sonucu olduğu ifade edildi. Kerkük sahalarının Irak ekonomisi açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu adımın petrol piyasasında istikrarın güçlendirilmesine katkı sunacağı vurgulandı. IKBY ile Bağdat arasında dün varılan mutabakat çerçevesinde, Kerkük ve bölge petrolünün bugünden itibaren aynı hat üzerinden birlikte dünya pazarlarına sevk edilmesi planlanıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başbakanı Mesrur Barzani, dün yaptığı açıklamada Kerkük petrolünün Türkiye’ye uzanan Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden yeniden ihracatında Irak merkezi hükümeti ile anlaşmaya varıldığını söylemişti.