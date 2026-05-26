Kesimhanelerde yeni düzenleme: Çiftlikten sofraya tüm süreç takip edilecek

Bakanlık tarafından hazırlanan “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği”nde değişiklik öngören taslak kapsamında, kesilen hayvanların dijital ortamda takip edilmesi planlanıyor. Düzenlemeyle birlikte, elektronik küpe sistemi dahil olmak üzere kesimhanelerdeki süreçlerin dijital olarak izlenmesi hedefleniyor.

Kamera zorunluluğu ve hayvan refahına yönelik yeni kurallar geliyor

Ayrıca canlı hayvanlar, karkaslar, yan ürünler ile personel hareketlerinin izlenmesine yönelik olarak hayvan bekleme ve kesim yapıldığı alanda geniş açıdan görüntü alma özelliğine sahip, çözünürlüğü yüksek ve en az bir ay kayıt yapabilen görüntüleme sistemleri kurulacak. Kesimhanelerde; hayvana aşırı basınç uygulamayan, zemini kaygan olmayan, sessiz çalışan, ani hareket etmeyen, hayvanlara zarar verebilecek keskin kenarları olmayan uygun konumlandırılmış sabitleme ekipmanının bulundurulması da zorunlu olacak.

İzlenebilirlik ve hijyen için yeni sistem geliyor

Kesilen kanatlı hayvan sayısının takibinin yapılacağı bir sistem kurulacak. Taslağın gerekçesinde, günümüz teknolojilerinden yararlanarak daha etkin ve verimli bir izlenebilirlik sağlanması, hayvanların kesimi esnasında kullanılan ekipmanın hayvanlara acı vermemesi, kesimhanelerde hijyen ve personel hareketlerinin izlenebilmesinin amaçlandığı belirtildi.