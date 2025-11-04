Kesinleşen zam oranına göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte 2026 Ocak zammı ile maaş tablosu

Memurlar ve memur emeklileri, maaşlarına yönelik 6 aylık periyodik toplu sözleşme zammına ilaveten, enflasyon oranını aşan fark tutarında zam almaktadır. Bu çerçevede, ilk 4 aylık zam oranı kesinleşmiş vaziyette. Fakat, nihai ve kesinleşmiş zam oranı, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber tam olarak tespit edilecek. Peki, 2026 Ocak ayında memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Gözler, son iki aylık enflasyon verisine çevrilmiş durumda.

Kesinleşen zam oranına göre memur maaşları ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren enflasyon farkı ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre, 2025 senesi adına 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5 olarak gerçekleşti. Bu orana toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı toplamda yüzde 16,55 oldu. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte nihai zam oranı kesinleşecek. Yeni maaşlar, 2026 Ocak ayından itibaren geçerli olacak ve kamu çalışanlarının gelirlerinde belirgin bir artış sağlayacak. İlave zam beklentisi ise gündemde yerini muhafaza ediliyor.

2026 Ocak zammı ile maaş tablosu

MEMUR Güncel maaş 52.617,00 4 aylık kesinleşen 61.325,11

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Güncel maaş 73.792,00 4 aylık kesinleşen 86.004,58

UZMAN DOKTOR Güncel maaş 126.119,00 4 aylık kesinleşen 146.991,69

MÜHENDİS Güncel maaş 78.200,00 4 aylık kesinleşen 91.142,10

AVUKAT Güncel maaş 73.515,00 4 aylık kesinleşen 85.681,73

ŞUBE MÜDÜRÜ Güncel maaş 76.659,00 4 aylık kesinleşen 89.346,06

UZMAN ÖĞRETMEN Güncel maaş 67.766,00 4 aylık kesinleşen 78.981,27

ÖĞRETMEN Güncel maaş 61.146,00 4 aylık kesinleşen 71.265,66

PROFESÖR Güncel maaş 111.348,00 4 aylık kesinleşen129.776,09

BAŞKOMİSER Güncel maaş 74.490,00 4 aylık kesinleşen 86.818,10

POLİS MEMURU Güncel maaş 68.084,00 4 aylık kesinleşen 79.351,90

HEMŞİRE Güncel maaş 61.759,00 4 aylık kesinleşen 71.980,11

VAİZ Güncel maaş 63.916,00 4 aylık kesinleşen 74.494,10

TEKNİSYEN Güncel maaş 54.547,00 4 aylık kesinleşen 63.574,53