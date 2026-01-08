KESK, ücret artışı talebiyle iş bırakacak

KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz ile Mali Sekreter Erdal Karakuş, TÜİK verileri esas alınarak yapılan enflasyon farkı ve taban aylığa bin TL seyyanen zam içeren düzenleme sonrası maaşların ortalama yüzde 20 artırıldığını, ancak bunun yetersiz bulunması nedeniyle iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Eylem sürecinin 30 Kasım’dan bu yana devam ettiğini hatırlatan Yılmaz, kamu emekçilerinin insanca yaşam taleplerini dile getirdi. Yılmaz, “Ek zam talebiyle iş bırakacağız. BirGün'ün haberine göre bu sürecin birleşik bir mücadeleye dönüşmesini istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor; tüm kamu emekçilerinin katılımıyla, üretimden gelen gücümüzün kullanıldığı güçlü bir eylem hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Yoksulluk sınırında bir maaş istiyoruz”

Yılmaz, “Bu atılacak adımlardan biri, sonrası gelecek. Yoksulluk arttıkça toplumsal çürüme artar. Dolayısıyla kimse kendisine güvenli alan yaratamaz artık. İş bırakma ek talebiyle oluyormuş gibi görünse de aslında çok daha derin. Toplu sözleşme döneminde yoksulluk sınırında bir maaş istiyoruz, demiştik. Kreş istiyoruz, kira, yemek ve yol yardımı istiyoruz. Aldığımız maaşın yarısını kiraya veriyoruz. Aralıkta 55 bin TL maaş alıp 25 bin TL kira veren bir memur enflasyon farkı dahil maaşı 66 bin TL olacağı buna karşın kirası 33 bin 720 TL’ye çıkacak. Yoksulluk sınırında bir maaş istiyoruz” ifadelerini kullandı.