Kesme çiçek ihracatında fiyat kargaşası yaşanıyor

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Orta Anadolu Süsü Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, “Finans konusu üretimde büyük sıkıntı” dedi. Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından kesme çiçek üretim ve ihracatında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Kesme Çiçek Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi. Ali Çandır başkanlığında, ATB 6. Meslek Komitesi Başkanı Ertan Altuntaş moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya, Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, ATB 6. Meslek Komitesi Üyeleri, sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda, kesme çiçek sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. ATB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır, toplantıda gündeme gelecek konuların, talep ve önerilerin rapor haline getirileceğini belirterek, TÜİK’in bitkisel üretim tahminlerinde düşüş beklendiğini söyledi. Çandır, tarım ürünlerindeki üretimin düşmesiyle zaten zor olan ekonominin daha da zorlaşacağına dikkat çekti.

2026 için sübvansiyonlu kredilerde faiz arttı

kredilerde faiz arttı Çiçek üretim ve ihracatında maliyetlerin yükseldiğini, fiyatların düştüğünü ve pazarın daraldığını vurgulayan Çandır, şunları kaydetti: “Kesme çiçek sektörünü geliştirmek için çalışıyoruz. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 2026 yılında kullandırılacak Ziraat Bankası’nın sübvansiyonlu kredilerinde limitler aynı kalırken faiz oranları artırıldı. Bu konuda değişikliğe gidilmesi için gerekli temasları başlatacağız” dedi. ATB’nin ‘Tarıma Özel Sosyal Güvenlik’ çalışması kapsamında tarımdaki işçi sorununun çözülmesini hedefl ediklerini anlatan Ali Çandır, “Amacımız, sektörümüzün yapısına uygun, düşük maliyetli bir sosyal güvenlik sistemi geliştirmektir. İŞKUR iş birliğiyle, kesme çiçek sektörüne yönelik 160 gün süren, pratik ve teorik eğitimleri içeren ve istihdam garantili meslek edindirme kursu programı düzenlenebilir. Sektörün talebi doğrultusunda eğitimler başlatılabilir’’ dedi. Çandır, Antalya Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi fizibilite raporunun tamamladığını, alanın tahsisinde sıkıntı olmaması durumunda uygulama aşamasına geçileceğini sözlerine ekledi.

İhracatta yüzde 3 düşüş var

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz da, verilen kredi ve desteklerin tarım sektörün gözden çıkarıldığını gösterdiğini savundu. Kesme çiçeğin üretim maliyetleri artarken ihracat rakamlarında düşüş yaşandığına dikkat çeken Yılmaz, “Geçen yıl 481 milyon dal çiçek ihraç etmişiz ama bu yıl yüzde 3 küçülme ile 451 milyon dal çiçek gönderebilmişiz” diye konuştu. Organize tarım bölgelerinin çiçekçilik sektörü için çok önemli hale geldiğini ifade eden Yılmaz, “Daha büyük alanlara ihtiyacımız var. Sektörde pazarlamacı sorunu yaşanıyor. Farklı pazarlara açılamıyoruz. Finans konusu üretimde büyük sıkıntı. Rekabette çok zorlanıyoruz. Önüne gelen saçma sapan fiyatlarla çiçek pazarlıyor” dedi.