Kestane balının geleceği arıcılar ve akademisyenlerin gündeminde

Sinop Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, Sinop İli Arı Yetiştiricileri Birliği katkılarıyla düzenlediği "Bal Üretiminde Kestane Ağacının Önemi ve Yaşanan Sorunlar" başlıklı konferans, SÜBİTAM Prof. Dr. İsmet Berber Konferans Salonu’nda yapıldı.

"Kestane balı sadece ekonomik değil, ekolojik ve biyolojik açıdan da stratejik bir değer taşıyor"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, bal üretiminde kestane ağacının rolünü anlattı. Kestane balının sadece ekonomik değil, ekolojik ve biyolojik açıdan da stratejik bir değer taşıdığına dikkat çeken Serdar, iklim değişikliğinin üretime etkilerini değerlendirdi. Ayrıca kestane ormanları ile arı popülasyonlarının korunmasına yönelik çözüm önerilerini paylaştı.

Program soru-cevap bölümüyle devam ederken, katılımcılar sahada karşılaştıkları sorunları dile getirdi. Etkinliğin sonunda davetlilere kestane çiçeği çayı ve kestane balı ikram edildi.

Konferans sonrası Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Bal Dolum ve Paketleme Tesisi ile Kılıçlı Köyü’nde kestane ve kestane balı üretimi için oluşturulan kapalı kestane bahçesi gezildi.

Programa; Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Tamer Çelik, Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Recep Aykan’ın yanı sıra kurum ve daire amirleri, akademisyenler, arıcılar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.