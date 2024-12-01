Kestaneye yüzde 70 zam geldi! Fiyatı uçtu

Türkiye’de gıda fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Yüksek enflasyon, döviz kuru dalgalanmaları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış gibi pek çok etken, gıda sektörünü ciddi şekilde etkiliyor. Bu sebeplerle, gıda ürünlerine üst üste zamlar yapılmaya devam ediyor.

Kestaneye zam geldi

Kestaneye, son dönemde yaşanan fiyat artışları nedeniyle yüzde 70 zam yapıldı. Eskiden soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan sıcacık kestaneler, şimdi altınla yarışan fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Pazarlar ve sokaklardaki kestane satıcılarının tezgahlarında, 19 adet kestanenin (yaklaşık 250 gram) fiyatı 250 TL'den başlıyor. 500 gram kestane 500 TL, 750 gramı ise 750 TL'ye satılırken, 1 kilogram kestane ise 1000 TL’ye kadar çıkabiliyor.