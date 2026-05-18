Kevin Warsh Cuma günü resmen göreve başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Beyaz Saray'da düzenlenecek törenle Kevin Warsh'ı Federal Reserve'in (Fed) bir sonraki başkanı olarak yemin ettirecek; bu, ABD merkez bankasında yakından izlenen bir liderlik değişiminin başlangıcını işaret ediyor.

Beyaz Saray yetkilisi, Warsh'ın bu ayın başlarında ABD Senatosu tarafından onaylanmasının ardından törenin 22 Mayıs'ta yapılacağını doğruladı.

Warsh, resmi görev süresi geçen hafta sona ermiş olan ancak geçiş tamamlanana kadar geçici olarak görev yapmaya devam eden Jerome Powell'ın yerine geçecek.

Senato, Warsh'ı 54-45 oyla onayladı; bu, bir Fed başkanı için kaydedilen en dar onay farkı oldu.

56 yaşındaki Warsh, Federal Reserve'in 17. lideri ve modern Fed döneminin 11. başkanı olacak.

Warsh enflasyon endişeleri arasında göreve başlıyor

Warsh, merkez bankasının başına yenilenen enflasyonist baskı ve artan jeopolitik belirsizlik döneminde geçiyor.

Son ekonomik veriler, enflasyonun son aylarda yeniden hızlanmasının ardından Fed politikasına ilişkin beklentileri karmaşıklaştırdı.

Geçen hafta açıklanan ABD tüketici fiyat endeksi verileri yıllık bazda enflasyonun %3,7 yükseldiğini gösterirken, üretici fiyatları %6 arttı.

Yeniden artan enflasyon baskıları, finansal piyasaların kısa vadede faiz indirimleri beklentilerini keskin şekilde azaltmasına yol açtı.

Para piyasası fiyatlamaları ve LSEG verilerine göre, yatırımcılar para politikasında gevşemeye gitmek yerine bu yıl ilerleyen dönemlerde bir faiz artışının ihtimalini giderek daha fazla bekliyor.

İran ile İsrail'i içeren devam eden çatışmayla bağlantılı artan petrol fiyatları, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği endişelerini daha da artırdı.

Warsh, dört yıllık görevine başlarken enflasyon riskleri, ekonomik büyüme endişeleri ve finansal piyasa beklentilerini dengelemek gibi zor bir görevle karşı karşıya.

Trump daha düşük faizler istiyor

Liderlik değişimi, ayrıca Trump'ın borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi yönündeki süregelen baskısı altında gerçekleşiyor.

İkinci başkanlığının başından beri Trump, Federal Reserve'in politika duruşunu defalarca eleştirdi ve ekonomik büyümeyi desteklemek için faizlerin düşmesi gerektiğini savundu.

Beyaz Saray'ın Warsh'ı atama kararı, Trump ile Powell arasında para politikası kararları konusunda yıllarca süren gerilim sonrasında Fed'in yönünü yeniden şekillendirme girişimi olarak geniş çapta değerlendirildi.

Trump, Powell sonrası Fed'in 2025'te uygulanan üç faiz indirimi benzeri şekilde tekrar faiz indirmeye başlayacağını kamuoyuna açıkladı.

Ancak yatırımcılar ve iktisatçılar, mevcut enflasyon koşulları ve görece istikrarlı seyreden işgücü piyasası göz önüne alındığında merkez bankasının politika gevşemesine hızla gidebileceği konusunda şüpheci kalıyor.

Senato onay oturumunda Warsh, bağımsız hareket edeceğine söz verirken aynı zamanda Federal Reserve'in son performansının birkaç yönünü eleştirdi.

Piyasalar Fed bağımsızlığı ve politika görünümüne odaklanıyor

Yatırımcılar şimdi Warsh göreve resmen başladığında Federal Reserve'in siyasi baskılardan gelen geleneksel bağımsızlığını koruyup korumayacağını yakından izliyor.

Eleştirmenler, özellikle faizler konusunda Warsh'ın Beyaz Saray'ın politika öncelikleriyle ne kadar yakın hizalanabileceğine dair endişeler dile getirdi.

Aynı zamanda finansal piyasalar, enflasyon hızlanmaya devam ederken ekonomik büyüme yavaşlarsa yeni Fed başkanının nasıl tepki vereceğini değerlendirmeye çalışıyor.

Warsh ayrıca son yıllarda Federal Reserve yetkilileri için benimsenen daha sıkı etik ve mali açıklama gereklilikleri altında göreve giriyor.

Onay sürecinde sunulan mali açıklamalara göre, Fed başkanı olarak görev yapan en zengin kişi olması bekleniyor ve düzenlemelere uymak için yatırım portföyünün önemli bölümlerini elden çıkarması gerekecek.