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KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki geleceği belirsiz: Konkordato süresi uzatıldı

Türkiye'de KFC ve Pizza Hut restoranlarının tamamını işleten İş Gıda, Yum! Brands’ın franchise sözleşmesini sonlandırmasının ardından 500’ü aşkın şubesini kapatarak konkordato talebinde bulunmuştu. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İş Gıda’ya tanınan konkordato süresinin uzatılmasına karar verdi.

Haber Merkezi
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KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki geleceği belirsiz: Konkordato süresi uzatıldı
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Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden biri olan Yum! Brands, ocak ayında aldığı sürpriz bir kararla Türkiye’deki franchise sözleşmesini feshetti.

Bu kararın ardından, Türkiye genelinde 500’ü aşkın KFC ve Pizza Hut şubesini işleten İş Gıda tüm mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. Mali sıkıntıya giren şirket, konkordato başvurusunda bulundu.

Mahkeme geçiçi mühlet süresini uzattı

Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi; İş Gıda A.Ş., İshway Gıda Dağıtım A.Ş., İş Holding A.Ş. ve İlkem Şahin hakkında verilen geçici mühlet süresini 30 Nisan 2025’ten itibaren 2 ay uzatma kararı aldı.

Hazırlanacak rapor iflas süreci için belirleyici olacak

Mahkeme, konkordato komiserlerinin görevlerinin ve geçici mühlet kapsamındaki tedbirlerin, bir sonraki duruşma gününe kadar devam etmesine hükmetti. Duruşmanın 30 Haziran 2025 tarihinde saat 10:30’da yapılacağı duyuruldu.

Şirketin mali durumu ve yeniden yapılandırma potansiyeline ilişkin kritik öneme sahip rapor, üç kişilik konkordato komiseri heyeti tarafından hazırlanacak ve şirketin geleceği üzerinde belirleyici rol oynayacak.

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