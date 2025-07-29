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KFMİB açıkladı: Fındıkta rekolte 601 bin ton

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2025 yılı fındık rekoltesine ilişkin tahmini üretim verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Haber Merkezi
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KFMİB açıkladı: Fındıkta rekolte 601 bin ton
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Çotanak sayımına dayalı teknik çalışmalara göre, 2025-2026 sezonunda Türkiye genelinde 601 bin 206 ton kabuklu fındık üretimi bekleniyor.

KFMİB çatısı altındaki dört ziraat mühendisinden oluşan Rekolte Tespit Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 13 Şubat-2 Mart, 21 Nisan-4 Mayıs ve 12-26 Temmuz tarihleri arasında Karadeniz Bölgesi’ndeki 10 ilde saha çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında 70 ilçede 512 bahçe gezilerek toplam 1.799 dal sayımı yapıldı. Birlik açıklamasında, “Tüm yıla yayılan bu 53 günlük arazi incelemesinde, farklı fındık çeşitlerinden örnekleme yöntemiyle çotanaklar toplanıp kırılmış; sağlam tane sayıları ve il/ilçe bazlı tutum oranları dikkate alınarak %50 randıman üzerinden objektif ve bilimsel bir hesaplama yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Tutum oranlarının %73 ile %91 arasında değiştiği belirtildi. Bu yıl 3 ayrı tahmini rekolte tespit çalışması gerçekleştirdi.

Nisan ayında yaşanan zirai don öncesi 42. Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’nde (International Nut and Dried Fruit Council-INC) açıklanan 609 bin ton, zirai don ardından TÜİK 520 bin ton ve şimdide KFMİB tarafın açıklanan 601 bin 206 ton.

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