KfW’den yenilenebilir enerjiye 20 milyon Euro hibe

ANKARA(EKONOMİ) - Alman Kalkınma Bankası, İklim Finansmanı Kredisi başlığı altında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş’ye (TSKB) 10’ar milyon Euro olmak üzere toplam 20 milyon Euro tutarında hibe desteği sağlayacak.

Her iki kuruma da sağlanacak hibe desteğine ilişkin milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu anlaşmalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı da taraf olacak.

Anlaşmaya göre hibe desteği; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama çözümleri ve e-mobiliteyi teşvik eden projelerin finansmanında kullanılacak. Uygulayıcı kuruluşun kullandırılan tutarın tamamının öngörülen amaç için kullandırıldığını kanıtlayamaması ve anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, KfW kullandırılan tüm tutarların geri ödenmesini talep edebilecek.

Bu koşullar, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş’nin (TSKB) ikisi için de geçerli olacak.